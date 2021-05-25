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Як почистити ананас: швидко, чисто і красиво
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Якщо вам треба просто очистити ананас від шкірки, дотримуйтесь наших поетапних інструкцій. Почистити ананас дуже просто, головне – взяти великий гострий ніж з широким лезом.
У житті кожного з нас настає момент, коли треба почистити ананас! Зібрали топ рекомендацій, які допоможуть блиснути корисною навичкою на вечірці. Про це пише blog.metro.ua.
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Щоб сповна насолодитися смачним і найкориснішим тропічним плодом, перш за все треба правильно вибрати його в магазині. Стиглий фрукт – важкий, він має солодко пахнути біля основи ніжки. Якщо запах кислуватий, такий ананас краще не купувати. Відсутність запаху свідчить про те, що плід був зірваний занадто зеленим.
- Спочатку треба зрізати шкірку, вводячи ніж на глибину до 3-5 міліметрів. Чим більше ананас, тим глибше можна знімати шкірку. Мають залишатися тільки темні кружечки.
- Далі, за допомогою ножа або просто пальцем виймаємо неїстівні частини м'якоті з темними кружечками. Слідкуйте, щоб не залишалося шкірки і колючок, інакше поїдання такого фрукта може привести до подразнення слизової рота.
- Зрізаємо низ і верхівку ананаса.
- Тепер треба вирізати серцевину ананаса. Для цього необхідно розрізати ананас на 4 частини вздовж. Відріжте куточок глибиною 5-7 мм з кожної частки. Вся решта м'якоті готова до вживання! Можна порізати її шматочками або на часточки, це вже на ваш розсуд.
Як почистити ананас за 2 хвилини: відео
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