Як почистити ананас: швидко, чисто і красиво

Якщо вам треба просто очистити ананас від шкірки, дотримуйтесь наших поетапних інструкцій. Почистити ананас дуже просто, головне – взяти великий гострий ніж з широким лезом.

У житті кожного з нас настає момент, коли треба почистити ананас! Зібрали топ рекомендацій, які допоможуть блиснути корисною навичкою на вечірці. Про це пише blog.metro.ua.

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Щоб сповна насолодитися смачним і найкориснішим тропічним плодом, перш за все треба правильно вибрати його в магазині. Стиглий фрукт – важкий, він має солодко пахнути біля основи ніжки. Якщо запах кислуватий, такий ананас краще не купувати. Відсутність запаху свідчить про те, що плід був зірваний занадто зеленим.

Спочатку треба зрізати шкірку, вводячи ніж на глибину до 3-5 міліметрів. Чим більше ананас, тим глибше можна знімати шкірку. Мають залишатися тільки темні кружечки. Далі, за допомогою ножа або просто пальцем виймаємо неїстівні частини м'якоті з темними кружечками. Слідкуйте, щоб не залишалося шкірки і колючок, інакше поїдання такого фрукта може привести до подразнення слизової рота. Зрізаємо низ і верхівку ананаса. Тепер треба вирізати серцевину ананаса. Для цього необхідно розрізати ананас на 4 частини вздовж. Відріжте куточок глибиною 5-7 мм з кожної частки. Вся решта м'якоті готова до вживання! Можна порізати її шматочками або на часточки, це вже на ваш розсуд.

Як почистити ананас за 2 хвилини: відео

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