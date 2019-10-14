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Цей улюблений вид горішків насправді некорисний

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Арахіс - фото 1
Арахіс / foodinformer

Серед горіхів, в яких низький вміст корисних речовин, найпопулярнішим є арахіс. У цього продукту є свої переваги – зокрема, він містить достатню кількість кремнію. Але арахіс дуже часто буває заражений анатоксином.

Більш того, в тих країнах, де переважно харчуються арахісом – це, як правило, країни, що розвиваються, поширений цироз печінки.

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"Арахіс часто називають земляним горіхом, він росте в землі, у вогкості, яка, в свою чергу, сприяє розвитку грибка і цвілі, що можуть вражати, в тому числі, клітини печінки. Тому арахіс може провокувати розвиток хвороб починаючи від цирозу, закінчуючи раком печінки", – зазначають лікарі.

Скажімо, в бразильському горісі багато селену – досить двох горішків, щоб організм отримав його добову норму. Мигдаль позитивно впливає на нервову систему. Але тільки солодкий, тому що гіркий мигдаль містить амигдалін, токсин. Гіркий мигдаль бажано обсмажувати, тому що в цьому випадку руйнуються всі шкідливі речовини. Взагалі, фундук, мигдаль і інші горіхи мають бути у нашому раціоні. Кожен з них містить свій набір вітамінів.

Арахіс - фото 361445
Арахіс

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Джерело: foodinformer
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