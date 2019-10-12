Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу

Страви з яблук містять багато клітковини, вітамінів, мікроелементів, перш за все, заліза. Рецепти з яблук входять до найрізноманітніших розділів кулінарії: від закруток, до м'ясних страв. Звісно, яблучні страви – це перш за все десерти й випічка.

Капустяний суп з копченими ковбасками і яблуками

Інгредієнти:

Капуста білокачанна (різана) 3 склянки

Морква середнього розміру (дрібно різана) 2 шт.

Цибуля ріпчаста (дрібно різана) 1/2 склянки

Селера (дрібно різана) 1/2 склянки

Насіння кмину 1/2 ч. л.

Масло вершкове 2 ст. л.

Курячий бульйон 900 г

Копчені ковбаски 400 г

Яблука середнього розміру 2 шт.

Чорний мелений перець

Сіль

Як приготувати капустяний суп з яблуками:

У великому сотейнику на середньому вогні розігріти вершкове масло, висипати капусту, моркву, цибулю, селеру і насіння кмину, готувати, помішуючи, близько 5-8 хвилин до злегка м'якого стану овочів. Потім ввести в сотейник курячий бульйон, різані ковбаски, яблука, посолити і поперчити за смаком. Довести масу до кипіння, зменшити вогонь і варити, не накриваючи кришкою сотейник, близько 20-30 хвилин, періодично помішуючи. Готовий капусняк з ковбасками подавати гарячим на порційних тарілках.

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Бананові оладки з яблуком

Інгредієнти:

Банани 2 шт.

Яблуко ½ шт. (100 г)

Борошно 110 г

Яйце куряче 1 шт.

Цукор 2 ст. ложки

Сода ½ ч. ложки

Оцет 1 ч. ложка

Олія ​​2 ст. ложки + для смаження

Як приготувати яблучні оладки:

Банани очищаємо від шкірки і нарізаємо невеликими шматочками. Робимо пюре з бананів за допомогою блендера. Перекладаємо пюре з банана в миску, додаємо яйце і цукор. Збиваємо в однорідну масу. Порціями всипаємо борошно і замішуємо густе тісто. Яблуко очищаємо від шкірки і тремо на дрібній тертці. Якщо ви не хочете, щоб натерте яблуко потемніло і оладки вийшли світлішими, додайте в натерту м'якоть кілька крапель лимонного соку і перемішайте. Додаємо натерте яблуко в тісто і перемішуємо. Вливаємо 2 столові ложки рослинної олії. Перемішуємо. Пательню, змащену олією добре розігріваємо на середньому вогні. Ложкою викладаємо тісто в пательню. Смажимо оладки по 3-4 хвилини з кожного боку до зарум'янювання. Ароматні фруктові оладки з бананів і яблук готові. За бажанням, подаємо їх до столу зі сметаною або улюбленим йогуртом. Смачного!

Гарнір з яблук до м'яса

Інгредієнти:

Яблука 1200 г

Брусниця (свіжа) 60 г

Кориця 10 г

Цукор (тростинний) 25 г

Сир 18 г

Масло вершкове 10 г

Для соусу:

Мед 25 г

Соус соєвий 15 мл

Апельсин (середній) 1 шт.

Горіх мускатний 5 г

Шафран (натуральний) 12 г

Сіль (морська) 5 г

Перець чорний за смаком

Гвоздика за смаком

Як приготувати гарнір з яблук:

Яблука і брусницю перед використанням промиваємо холодною водою. Форму промаслюємо вершковим маслом, посипаємо тростинним цукром. Викладаємо очищені від шкірки і насінної коробки яблука, нарізані великими шматками. Насипаємо брусницю, розподіляючи її рівномірно по тарелі, в центр укладаємо паличку кориці. Запікаємо в духовці при 200 градусах близько 20 хвилин. Для соусу вичавлюємо з апельсина сік, знімаємо цедру не більше 1 ч. ложки. Змішуємо апельсиновий сік, цедру апельсина, мед, соєвий соус, сіль, мускатний горіх, шафран, товчену гвоздику разом з чорним перцем. Перемішуємо заправку для яблук і брусниці до однорідного кольору. Яблука рясно поливаємо заправкою, рівномірно розподіляючи по страві. Повторно відправляємо на 15 хвилин в духовку. Готуємо під 180 градусах. Прикрашаємо гарнір з яблук дрібно натертим сиром.

Запіканка з яблук і сиру

Інгредієнти:

Сир 400 г

Яблука 300-400 г

Яйця 2 шт.

Цукор 3-5 ст. ложок

Манка 3-5 ст. ложок

Сухарі панірувальні 2-3 ст. ложки

Масло вершкове 20 г

Сметана 50-70 г

Як приготувати яблучну запіканку:

Змішати сир, яйця, цукор і манку. Яблука очистити від шкірки і насіння. Натерти на крупній тертці. Додати до сирної маси. Включити духовку і розігріти її до 200 градусів. Форму застелити фольгою, змастити маслом і посипати сухарями. Викласти сирно-яблучну масу в форму. Поставити форму в духовку на 30 хвилин. Потім вийняти запіканку і рясно змастити її сметаною. Поставити запіканку з сиру з яблуками в духовку ще на 15 хвилин. Потім духовку вимкнути, але запіканку залишити всередині до охолодження – тоді вона краще зарум'яниться.

Смузі з яблука, банана і ківі

Інгредієнти:

Яблуко велике 1 шт.

Банан 1 шт.

Ківі 1 шт.

Мед 1 ч. Л.

Кефір 1 стакан (250 г)

Як приготувати смузі з яблук і ківі:

Банан і ківі почистьте і поріжте довільними шматочками. Яблуко можна не чистити. Теж поріжте шматочками. У чашу блендера складіть фрукти для зимового смузі, мед і залийте кефіром. Подрібніть. Простий зимовий смузі на кефірі готовий.

Ароматні слойки з яблуками

Інгредієнти:

Тісто листкове 1 упаковка

Яблука (невеликі) 4 шт.

Цукор 2 ч. ложки (за смаком)

Кориця мелена 1 ч. ложка (за смаком)

Маргарин за смаком

Борошно для розкочування тіста

Жовток для змазування тіста

Як приготувати слойки з яблуками:

Яблука нарізати тонкими часточками. Додати до яблук цукор. Додати корицю. Перемішати яблука з цукром і корицею. Листкове тісто розрізати на невеликі прямокутники, присипати борошном і розкачати. Потім розрізати прямокутники тіста на квадрати. Перекласти їх на деко (покрите пергаментом). У центр квадратів викласти часточки яблук (6-7 шт.). Всередину покласти шматочок маргарину. Змішати жовток з невеликою кількістю води. Змазати яєчним жовтком краї слойок з яблуками. Випікати ароматні слойки з яблуками в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.

Салат з яблук і кураги

Інгредієнти:

Яблука 2 шт.

Морква 2 шт.

Курага 100 г

Сметана 100 мл

Журавлинне варення 1 ст. ложка

Як приготувати смачний салат з яблуками:

Моркву очистити. Помити і натерти на великій тертці. Яблука помити. Шкірку (за бажанням) можна очистити. Вирізати серцевину. Можна нарізати соломкою або натерти на тертці. Курагу добре промити і нарізати на шматочки. Зробити соус. Знадобиться сметана і варення з журавлини. (Якщо немає варення, можна перетерти свіжу журавлину з цукром). Змішати сметану з варенням. Підготовлені для салату інгредієнти з'єднати в мисці. Перемішати. Заправити салат з яблуками соусом і добре перемішати. Прикрасити салат з яблуками шматочками кураги, листочками м'яти і подавати до столу.

Гарбузовий суп з яблуками

Інгредієнти:

Гарбуз 300 г

Яблука 2 шт.

Сік яблучний 180 мл

Вода (за бажанням) 100 мл

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Імбир сушений мелений 0,5 ч.ложки

Йогурт густий (для подачі) 2 ч. ложки

Сіль за смаком

Перець чорний мелений

Олія

Як приготувати суп-пюре з яблук:

Спочатку треба приготувати пюре з гарбуза (можна використовувати готове або заморожене гарбузове пюре). Для цього гарбуз очистити, нарізати невеликими шматочками, скласти в скляній або іншій ємності, накрити кришкою. Запікати гарбуз в мікрохвильовці протягом 10 хвилин на повній потужності. Потім зробити пюре з запеченого гарбуза блендером. Яблука очистити від шкірки і нарізати кубиками. Ріпчасту цибулю очистити, нарізати дрібно і обсмажити на пательні на рослинній олії до легкого золотистого кольору. Посолити і поперчити. У пательню до цибулі викласти яблука і обсмажувати разом 3-5 хвилин. Трохи яблук відкласти для подачі супу. Решту перекласти в невеликий сотейник. Туди ж викласти гарбузове пюре, додати мелений імбир. Влити яблучний сік. Можна додати трохи води. Довести до кипіння і варити суп з гарбуза 10 хвилин, до загусання. Легкий і смачний гарбузово-яблучний суп готовий. Подавати гарбузовий суп, прикрасивши йогуртом і яблуками.

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