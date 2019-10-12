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Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу

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Як смачно приготувати яблука - фото 1
Як смачно приготувати яблука / maximum.fm

Страви з яблук містять багато клітковини, вітамінів, мікроелементів, перш за все, заліза. Рецепти з яблук входять до найрізноманітніших розділів кулінарії: від закруток, до м'ясних страв. Звісно, яблучні страви – це перш за все десерти й випічка.

Капустяний суп з копченими ковбасками і яблуками

Інгредієнти:

  • Капуста білокачанна (різана) 3 склянки
  • Морква середнього розміру (дрібно різана) 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста (дрібно різана) 1/2 склянки
  • Селера (дрібно різана) 1/2 склянки
  • Насіння кмину 1/2 ч. л.
  • Масло вершкове 2 ст. л.
  • Курячий бульйон 900 г
  • Копчені ковбаски 400 г
  • Яблука середнього розміру 2 шт.
  • Чорний мелений перець
  • Сіль
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу - фото 361144

Як приготувати капустяний суп з яблуками:

  1. У великому сотейнику на середньому вогні розігріти вершкове масло, висипати капусту, моркву, цибулю, селеру і насіння кмину, готувати, помішуючи, близько 5-8 хвилин до злегка м'якого стану овочів. Потім ввести в сотейник курячий бульйон, різані ковбаски, яблука, посолити і поперчити за смаком.
  2. Довести масу до кипіння, зменшити вогонь і варити, не накриваючи кришкою сотейник, близько 20-30 хвилин, періодично помішуючи.
  3. Готовий капусняк з ковбасками подавати гарячим на порційних тарілках.

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Бананові оладки з яблуком

Інгредієнти:

  • Банани 2 шт.
  • Яблуко ½ шт. (100 г)
  • Борошно 110 г
  • Яйце куряче 1 шт.
  • Цукор 2 ст. ложки
  • Сода ½ ч. ложки
  • Оцет 1 ч. ложка
  • Олія ​​2 ст. ложки + для смаження
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу - фото 361134

Як приготувати яблучні оладки:

  1. Банани очищаємо від шкірки і нарізаємо невеликими шматочками. Робимо пюре з бананів за допомогою блендера. Перекладаємо пюре з банана в миску, додаємо яйце і цукор. Збиваємо в однорідну масу. Порціями всипаємо борошно і замішуємо густе тісто.
  2. Яблуко очищаємо від шкірки і тремо на дрібній тертці. Якщо ви не хочете, щоб натерте яблуко потемніло і оладки вийшли світлішими, додайте в натерту м'якоть кілька крапель лимонного соку і перемішайте.
  3. Додаємо натерте яблуко в тісто і перемішуємо. Вливаємо 2 столові ложки рослинної олії. Перемішуємо. Пательню, змащену олією добре розігріваємо на середньому вогні. Ложкою викладаємо тісто в пательню. Смажимо оладки по 3-4 хвилини з кожного боку до зарум'янювання.
  4. Ароматні фруктові оладки з бананів і яблук готові. За бажанням, подаємо їх до столу зі сметаною або улюбленим йогуртом. Смачного!

Гарнір з яблук до м'яса

Інгредієнти:

  • Яблука 1200 г
  • Брусниця (свіжа) 60 г
  • Кориця 10 г
  • Цукор (тростинний) 25 г
  • Сир 18 г
  • Масло вершкове 10 г

Для соусу:

  • Мед 25 г
  • Соус соєвий 15 мл
  • Апельсин (середній) 1 шт.
  • Горіх мускатний 5 г
  • Шафран (натуральний) 12 г
  • Сіль (морська) 5 г
  • Перець чорний за смаком
  • Гвоздика за смаком
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу - фото 361135

Як приготувати гарнір з яблук:

  1. Яблука і брусницю перед використанням промиваємо холодною водою. Форму промаслюємо вершковим маслом, посипаємо тростинним цукром. Викладаємо очищені від шкірки і насінної коробки яблука, нарізані великими шматками. Насипаємо брусницю, розподіляючи її рівномірно по тарелі, в центр укладаємо паличку кориці.
  2. Запікаємо в духовці при 200 градусах близько 20 хвилин. Для соусу вичавлюємо з апельсина сік, знімаємо цедру не більше 1 ч. ложки. Змішуємо апельсиновий сік, цедру апельсина, мед, соєвий соус, сіль, мускатний горіх, шафран, товчену гвоздику разом з чорним перцем.
  3. Перемішуємо заправку для яблук і брусниці до однорідного кольору. Яблука рясно поливаємо заправкою, рівномірно розподіляючи по страві. Повторно відправляємо на 15 хвилин в духовку. Готуємо під 180 градусах. Прикрашаємо гарнір з яблук дрібно натертим сиром.

Запіканка з яблук і сиру

Інгредієнти:

  • Сир 400 г
  • Яблука 300-400 г
  • Яйця 2 шт.
  • Цукор 3-5 ст. ложок
  • Манка 3-5 ст. ложок
  • Сухарі панірувальні 2-3 ст. ложки
  • Масло вершкове 20 г
  • Сметана 50-70 г
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу - фото 361136

Як приготувати яблучну запіканку:

  1. Змішати сир, яйця, цукор і манку. Яблука очистити від шкірки і насіння. Натерти на крупній тертці. Додати до сирної маси. Включити духовку і розігріти її до 200 градусів. Форму застелити фольгою, змастити маслом і посипати сухарями.
  2. Викласти сирно-яблучну масу в форму. Поставити форму в духовку на 30 хвилин. Потім вийняти запіканку і рясно змастити її сметаною. Поставити запіканку з сиру з яблуками в духовку ще на 15 хвилин.
  3. Потім духовку вимкнути, але запіканку залишити всередині до охолодження – тоді вона краще зарум'яниться.

Смузі з яблука, банана і ківі

Інгредієнти:

  • Яблуко велике 1 шт.
  • Банан 1 шт.
  • Ківі 1 шт.
  • Мед 1 ч. Л.
  • Кефір 1 стакан (250 г)
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу - фото 361137

Як приготувати смузі з яблук і ківі:

  1. Банан і ківі почистьте і поріжте довільними шматочками. Яблуко можна не чистити. Теж поріжте шматочками.
  2. У чашу блендера складіть фрукти для зимового смузі, мед і залийте кефіром. Подрібніть. Простий зимовий смузі на кефірі готовий.

Ароматні слойки з яблуками

Інгредієнти:

  • Тісто листкове 1 упаковка
  • Яблука (невеликі) 4 шт.
  • Цукор 2 ч. ложки (за смаком)
  • Кориця мелена 1 ч. ложка (за смаком)
  • Маргарин за смаком
  • Борошно для розкочування тіста
  • Жовток для змазування тіста
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу - фото 361139

Як приготувати слойки з яблуками:

  1. Яблука нарізати тонкими часточками. Додати до яблук цукор. Додати корицю. Перемішати яблука з цукром і корицею. Листкове тісто розрізати на невеликі прямокутники, присипати борошном і розкачати.
  2. Потім розрізати прямокутники тіста на квадрати. Перекласти їх на деко (покрите пергаментом). У центр квадратів викласти часточки яблук (6-7 шт.). Всередину покласти шматочок маргарину.
  3. Змішати жовток з невеликою кількістю води. Змазати яєчним жовтком краї слойок з яблуками. Випікати ароматні слойки з яблуками в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.

Салат з яблук і кураги

Інгредієнти:

  • Яблука 2 шт.
  • Морква 2 шт.
  • Курага 100 г
  • Сметана 100 мл
  • Журавлинне варення 1 ст. ложка
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу - фото 361140

Як приготувати смачний салат з яблуками:

  1. Моркву очистити. Помити і натерти на великій тертці. Яблука помити. Шкірку (за бажанням) можна очистити. Вирізати серцевину. Можна нарізати соломкою або натерти на тертці.
  2. Курагу добре промити і нарізати на шматочки. Зробити соус. Знадобиться сметана і варення з журавлини. (Якщо немає варення, можна перетерти свіжу журавлину з цукром).
  3. Змішати сметану з варенням. Підготовлені для салату інгредієнти з'єднати в мисці. Перемішати. Заправити салат з яблуками соусом і добре перемішати. Прикрасити салат з яблуками шматочками кураги, листочками м'яти і подавати до столу.

Гарбузовий суп з яблуками

Інгредієнти:

  • Гарбуз 300 г
  • Яблука 2 шт.
  • Сік яблучний 180 мл
  • Вода (за бажанням) 100 мл
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Імбир сушений мелений 0,5 ч.ложки
  • Йогурт густий (для подачі) 2 ч. ложки
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений
  • Олія
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу - фото 361141

Як приготувати суп-пюре з яблук:

  1. Спочатку треба приготувати пюре з гарбуза (можна використовувати готове або заморожене гарбузове пюре). Для цього гарбуз очистити, нарізати невеликими шматочками, скласти в скляній або іншій ємності, накрити кришкою. Запікати гарбуз в мікрохвильовці протягом 10 хвилин на повній потужності.
  2. Потім зробити пюре з запеченого гарбуза блендером. Яблука очистити від шкірки і нарізати кубиками. Ріпчасту цибулю очистити, нарізати дрібно і обсмажити на пательні на рослинній олії до легкого золотистого кольору. Посолити і поперчити.
  3. У пательню до цибулі викласти яблука і обсмажувати разом 3-5 хвилин. Трохи яблук відкласти для подачі супу. Решту перекласти в невеликий сотейник. Туди ж викласти гарбузове пюре, додати мелений імбир.
  4. Влити яблучний сік. Можна додати трохи води. Довести до кипіння і варити суп з гарбуза 10 хвилин, до загусання. Легкий і смачний гарбузово-яблучний суп готовий. Подавати гарбузовий суп, прикрасивши йогуртом і яблуками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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