На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
-
- 747
Страви з яблук містять багато клітковини, вітамінів, мікроелементів, перш за все, заліза. Рецепти з яблук входять до найрізноманітніших розділів кулінарії: від закруток, до м'ясних страв. Звісно, яблучні страви – це перш за все десерти й випічка.
Капустяний суп з копченими ковбасками і яблуками
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна (різана) 3 склянки
- Морква середнього розміру (дрібно різана) 2 шт.
- Цибуля ріпчаста (дрібно різана) 1/2 склянки
- Селера (дрібно різана) 1/2 склянки
- Насіння кмину 1/2 ч. л.
- Масло вершкове 2 ст. л.
- Курячий бульйон 900 г
- Копчені ковбаски 400 г
- Яблука середнього розміру 2 шт.
- Чорний мелений перець
- Сіль
Як приготувати капустяний суп з яблуками:
- У великому сотейнику на середньому вогні розігріти вершкове масло, висипати капусту, моркву, цибулю, селеру і насіння кмину, готувати, помішуючи, близько 5-8 хвилин до злегка м'якого стану овочів. Потім ввести в сотейник курячий бульйон, різані ковбаски, яблука, посолити і поперчити за смаком.
- Довести масу до кипіння, зменшити вогонь і варити, не накриваючи кришкою сотейник, близько 20-30 хвилин, періодично помішуючи.
- Готовий капусняк з ковбасками подавати гарячим на порційних тарілках.
Читайте також: Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото
Бананові оладки з яблуком
Інгредієнти:
- Банани 2 шт.
- Яблуко ½ шт. (100 г)
- Борошно 110 г
- Яйце куряче 1 шт.
- Цукор 2 ст. ложки
- Сода ½ ч. ложки
- Оцет 1 ч. ложка
- Олія 2 ст. ложки + для смаження
Як приготувати яблучні оладки:
- Банани очищаємо від шкірки і нарізаємо невеликими шматочками. Робимо пюре з бананів за допомогою блендера. Перекладаємо пюре з банана в миску, додаємо яйце і цукор. Збиваємо в однорідну масу. Порціями всипаємо борошно і замішуємо густе тісто.
- Яблуко очищаємо від шкірки і тремо на дрібній тертці. Якщо ви не хочете, щоб натерте яблуко потемніло і оладки вийшли світлішими, додайте в натерту м'якоть кілька крапель лимонного соку і перемішайте.
- Додаємо натерте яблуко в тісто і перемішуємо. Вливаємо 2 столові ложки рослинної олії. Перемішуємо. Пательню, змащену олією добре розігріваємо на середньому вогні. Ложкою викладаємо тісто в пательню. Смажимо оладки по 3-4 хвилини з кожного боку до зарум'янювання.
- Ароматні фруктові оладки з бананів і яблук готові. За бажанням, подаємо їх до столу зі сметаною або улюбленим йогуртом. Смачного!
Гарнір з яблук до м'яса
Інгредієнти:
- Яблука 1200 г
- Брусниця (свіжа) 60 г
- Кориця 10 г
- Цукор (тростинний) 25 г
- Сир 18 г
- Масло вершкове 10 г
Для соусу:
- Мед 25 г
- Соус соєвий 15 мл
- Апельсин (середній) 1 шт.
- Горіх мускатний 5 г
- Шафран (натуральний) 12 г
- Сіль (морська) 5 г
- Перець чорний за смаком
- Гвоздика за смаком
Як приготувати гарнір з яблук:
- Яблука і брусницю перед використанням промиваємо холодною водою. Форму промаслюємо вершковим маслом, посипаємо тростинним цукром. Викладаємо очищені від шкірки і насінної коробки яблука, нарізані великими шматками. Насипаємо брусницю, розподіляючи її рівномірно по тарелі, в центр укладаємо паличку кориці.
- Запікаємо в духовці при 200 градусах близько 20 хвилин. Для соусу вичавлюємо з апельсина сік, знімаємо цедру не більше 1 ч. ложки. Змішуємо апельсиновий сік, цедру апельсина, мед, соєвий соус, сіль, мускатний горіх, шафран, товчену гвоздику разом з чорним перцем.
- Перемішуємо заправку для яблук і брусниці до однорідного кольору. Яблука рясно поливаємо заправкою, рівномірно розподіляючи по страві. Повторно відправляємо на 15 хвилин в духовку. Готуємо під 180 градусах. Прикрашаємо гарнір з яблук дрібно натертим сиром.
Запіканка з яблук і сиру
Інгредієнти:
- Сир 400 г
- Яблука 300-400 г
- Яйця 2 шт.
- Цукор 3-5 ст. ложок
- Манка 3-5 ст. ложок
- Сухарі панірувальні 2-3 ст. ложки
- Масло вершкове 20 г
- Сметана 50-70 г
Як приготувати яблучну запіканку:
- Змішати сир, яйця, цукор і манку. Яблука очистити від шкірки і насіння. Натерти на крупній тертці. Додати до сирної маси. Включити духовку і розігріти її до 200 градусів. Форму застелити фольгою, змастити маслом і посипати сухарями.
- Викласти сирно-яблучну масу в форму. Поставити форму в духовку на 30 хвилин. Потім вийняти запіканку і рясно змастити її сметаною. Поставити запіканку з сиру з яблуками в духовку ще на 15 хвилин.
- Потім духовку вимкнути, але запіканку залишити всередині до охолодження – тоді вона краще зарум'яниться.
Смузі з яблука, банана і ківі
Інгредієнти:
- Яблуко велике 1 шт.
- Банан 1 шт.
- Ківі 1 шт.
- Мед 1 ч. Л.
- Кефір 1 стакан (250 г)
Як приготувати смузі з яблук і ківі:
- Банан і ківі почистьте і поріжте довільними шматочками. Яблуко можна не чистити. Теж поріжте шматочками.
- У чашу блендера складіть фрукти для зимового смузі, мед і залийте кефіром. Подрібніть. Простий зимовий смузі на кефірі готовий.
Ароматні слойки з яблуками
Інгредієнти:
- Тісто листкове 1 упаковка
- Яблука (невеликі) 4 шт.
- Цукор 2 ч. ложки (за смаком)
- Кориця мелена 1 ч. ложка (за смаком)
- Маргарин за смаком
- Борошно для розкочування тіста
- Жовток для змазування тіста
Як приготувати слойки з яблуками:
- Яблука нарізати тонкими часточками. Додати до яблук цукор. Додати корицю. Перемішати яблука з цукром і корицею. Листкове тісто розрізати на невеликі прямокутники, присипати борошном і розкачати.
- Потім розрізати прямокутники тіста на квадрати. Перекласти їх на деко (покрите пергаментом). У центр квадратів викласти часточки яблук (6-7 шт.). Всередину покласти шматочок маргарину.
- Змішати жовток з невеликою кількістю води. Змазати яєчним жовтком краї слойок з яблуками. Випікати ароматні слойки з яблуками в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.
Салат з яблук і кураги
Інгредієнти:
- Яблука 2 шт.
- Морква 2 шт.
- Курага 100 г
- Сметана 100 мл
- Журавлинне варення 1 ст. ложка
Як приготувати смачний салат з яблуками:
- Моркву очистити. Помити і натерти на великій тертці. Яблука помити. Шкірку (за бажанням) можна очистити. Вирізати серцевину. Можна нарізати соломкою або натерти на тертці.
- Курагу добре промити і нарізати на шматочки. Зробити соус. Знадобиться сметана і варення з журавлини. (Якщо немає варення, можна перетерти свіжу журавлину з цукром).
- Змішати сметану з варенням. Підготовлені для салату інгредієнти з'єднати в мисці. Перемішати. Заправити салат з яблуками соусом і добре перемішати. Прикрасити салат з яблуками шматочками кураги, листочками м'яти і подавати до столу.
Гарбузовий суп з яблуками
Інгредієнти:
- Гарбуз 300 г
- Яблука 2 шт.
- Сік яблучний 180 мл
- Вода (за бажанням) 100 мл
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Імбир сушений мелений 0,5 ч.ложки
- Йогурт густий (для подачі) 2 ч. ложки
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений
- Олія
Як приготувати суп-пюре з яблук:
- Спочатку треба приготувати пюре з гарбуза (можна використовувати готове або заморожене гарбузове пюре). Для цього гарбуз очистити, нарізати невеликими шматочками, скласти в скляній або іншій ємності, накрити кришкою. Запікати гарбуз в мікрохвильовці протягом 10 хвилин на повній потужності.
- Потім зробити пюре з запеченого гарбуза блендером. Яблука очистити від шкірки і нарізати кубиками. Ріпчасту цибулю очистити, нарізати дрібно і обсмажити на пательні на рослинній олії до легкого золотистого кольору. Посолити і поперчити.
- У пательню до цибулі викласти яблука і обсмажувати разом 3-5 хвилин. Трохи яблук відкласти для подачі супу. Решту перекласти в невеликий сотейник. Туди ж викласти гарбузове пюре, додати мелений імбир.
- Влити яблучний сік. Можна додати трохи води. Довести до кипіння і варити суп з гарбуза 10 хвилин, до загусання. Легкий і смачний гарбузово-яблучний суп готовий. Подавати гарбузовий суп, прикрасивши йогуртом і яблуками.
Страви з грибами: найкращі рецепти з фото
-
18:00Гороскоп на 13 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Процедура зважування показала, що Усик на 12 кілограмів легший за Візерспуна
-
17:30Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
-
17:0920 найкращих туристичних напрямків у 2020 році
-
16:50У мережі показали, як виглядає вілла Зеленського в Італії
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:31Науковці назвали ідеальну тривалість рукостискання
-
16:11Xiaomi представила бюджетні холодильники
-
15:51Користувачі мережі уявили, як би міг звучати сміх Джокера: це треба чути
-
15:30Тіна Кароль показала нове пікантне фото
-
15:13Під час свят бажано не зустрічатися з тещею, і ось чому
-
14:53520 "конячок": Ford Focus RS отримав удосконалену версію
-
14:21Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
-
14:13Названі найпопулярніші смайлики: лідер вас вразить
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:46Вийшов трейлер нового фільму з Леді Гагою і Купером
-
13:22До чого схиляє людей недосипання
-
13:00Свято Покрови 2019: історія, традиції і прикмети 14 жовтня
-
12:44Як виглядає Синевир з висоти пташиного польоту
-
12:15Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту
-
11:43Знаменитості читають злобні коментарі про себе: кумедне відео
-
11:16Спокуслива білявка з ВІА Гри показала ідеальну фігуру в білизні
-
10:59Ніяких пельменів: лікарі пояснили, кому не варто їсти цей смаколик
-
10:35Україна – Литва: чарівне звучання гімну України у виконанні DZIDZIO
-
10:08ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
17:30Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
-
14:21Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
-
12:15Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту
-
10:08ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
08:32BMW показала, чому надзвичайно важливо міняти літню гуму на зимову
- 11 жовтня
-
22:12Ці ерогенні зони на жіночому тілі чоловіки часто ігнорують
-
21:32УКРАЇНА – ЛИТВА: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
-
19:21Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу
-
16:25День захисника України 2019: обираємо подарунок разом
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто з українських футболістів вищий
-
11:15На власному досвіді: 5 правил успішного перетину кордону
-
10:00Як заморозити овочі на зиму: правила швидкого заморожування вдома
-
07:31Погода в Україні 11 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 10 жовтня
-
22:205 побутових проблем, які можна усунути за допомогою сексу
-
19:16Науковці розповіли, чому чоловікам слід відмовитися від гамбургерів
-
16:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш шкільну літературу
-
14:15Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів
-
11:55Успішні та потужні – 5 книг про виховання в майбутньому
-
10:50Пресмарафон Зеленського: дивіться онлайн-трансляцію
-
08:15Погода в Україні 10 жовтня: бабине літо повертається
- 09 жовтня
-
22:11Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:16Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному
-
16:21Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
-
11:15ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
-
09:29Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі