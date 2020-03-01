Цей тип водіїв рідше пропускає пішоходів на переході: дослідження

Кожен пішохід, і кожен водій, котрий стає пішоходом після того, як залишає авто на стоянці, стикався бодай раз у житті з ситуацією, коли його не пропускали на пішохідному переході. Науковці вирішили перевірити, хто ж ці злісні водії, які не дають проходу пішоходам.

Учені з Невадського університету в Лас-Вегасі (США) з'ясували, що саме водії преміальних автомобілів виявилися менш ввічливими до пішоходів.

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За попередніми даними американської влади, 2019 рік став у США одним з найбільш смертельних для пішоходів за останні 30 років: на дорогах загинуло 6590 людей. Учені з Невадського університету в Лас-Вегасі вирішили з'ясувати, чи залежить ставлення водія до пішоходів від вартості автомобіля, яким він керує.

Під час дослідження також зазначалося, як змінюється поведінка водія у залежності від статі і кольору шкіри пішохода. Експерименти проводилися на двох пішохідних переходах у звичайному кварталі Лас-Вегаса. У результаті виявилося, що зі збільшенням ціни автомобіля на кожні 1000 доларів ймовірність того, що він пропустить пішохода на переході, знижувалася на 3 відсотки.

Вартість авто впливала на те, чи поступиться водій дорогою

З 461 автомобіля, який взяв участь у дослідженні, лише 27,98 відсотка пропускали пішоходів, хоча їх стать і колір шкіри теж мали значення. Наприклад, водії як преміальних, так і бюджетних автомобілів частіше пропускали жінок (31,33 відсотка) у порівнянні з чоловіками (24,06 відсотка). Також водії охочіше поступалися білим (31,17 відсотка) у порівнянні з чорношкірими (24,78 відсотка).

Хоча вчені відзначили явну неповагу до пішоходів з боку водіїв дорогих автомобілів у США, причини такої поведінки вони озвучити не змогли, оскільки не мали можливість запитати про це безпосередніх учасників дослідження.

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