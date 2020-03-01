На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Цей тип водіїв рідше пропускає пішоходів на переході: дослідження
-
- 33
Кожен пішохід, і кожен водій, котрий стає пішоходом після того, як залишає авто на стоянці, стикався бодай раз у житті з ситуацією, коли його не пропускали на пішохідному переході. Науковці вирішили перевірити, хто ж ці злісні водії, які не дають проходу пішоходам.
Учені з Невадського університету в Лас-Вегасі (США) з'ясували, що саме водії преміальних автомобілів виявилися менш ввічливими до пішоходів.
І ще: За ціною чотирьох iPhone: Citroen представив надзвичайно компактний електрокар
За попередніми даними американської влади, 2019 рік став у США одним з найбільш смертельних для пішоходів за останні 30 років: на дорогах загинуло 6590 людей. Учені з Невадського університету в Лас-Вегасі вирішили з'ясувати, чи залежить ставлення водія до пішоходів від вартості автомобіля, яким він керує.
Під час дослідження також зазначалося, як змінюється поведінка водія у залежності від статі і кольору шкіри пішохода. Експерименти проводилися на двох пішохідних переходах у звичайному кварталі Лас-Вегаса. У результаті виявилося, що зі збільшенням ціни автомобіля на кожні 1000 доларів ймовірність того, що він пропустить пішохода на переході, знижувалася на 3 відсотки.
З 461 автомобіля, який взяв участь у дослідженні, лише 27,98 відсотка пропускали пішоходів, хоча їх стать і колір шкіри теж мали значення. Наприклад, водії як преміальних, так і бюджетних автомобілів частіше пропускали жінок (31,33 відсотка) у порівнянні з чоловіками (24,06 відсотка). Також водії охочіше поступалися білим (31,17 відсотка) у порівнянні з чорношкірими (24,78 відсотка).
Хоча вчені відзначили явну неповагу до пішоходів з боку водіїв дорогих автомобілів у США, причини такої поведінки вони озвучити не змогли, оскільки не мали можливість запитати про це безпосередніх учасників дослідження.
Читайте також: Audi e-tron проти Audi Q7: експерти розповіли, який автомобіль економічніший
-
12:46Місячний календар стрижок на березень 2020: дні, коли стригти волосся
-
12:13Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки
-
11:44В Італії знову відкрили популярну туристичну пам'ятку всупереч коронавірусу
-
11:17Тест на швидкість: чи сильно відстає iPhone 6S від iPhone 11 Pro Max
-
10:44У Далласі з'явилась своя Пізанська вежа: кумедні фото користувачів мережі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:18Дієтологи назвали 5 дієвих способів побороти переїдання
-
09:4795-річна жінка попросила Nintendo відремонтувати її Game Boy: вчинок компанії вразив
-
09:22Цей тип водіїв рідше пропускає пішоходів на переході: дослідження
-
08:50Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною сукнею: ефектні кадри
-
08:30Прощена неділя 2020: що можна і не можна робити в цей день
-
08:15Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме
- 29 лютого
-
21:55Пікантний тренд: у мережі набирає популярності манікюр із зображенням пенісів (18+)
-
21:22Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:001 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Google розробила алгоритми для пошуку ідеальних гіфок з зірками і персонажами
-
20:24Вчені приготували кекс з "масла" комах
-
20:00Привітання з Прощеною неділею 2020: вірші, проза і картинки на свято
-
19:51Скільки американців перестали купувати пиво Corona через коронавірус
-
19:23Вегетаріанці перевершили м'ясоїдів у сексі: цікаве дослідження
-
19:00МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 1 випуск кулінарного шоу
-
18:50Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
18:22Підстакотик: користувачі мережі сміються над новим автомобільним аксесуаром (фотофакт)
-
18:00Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:13Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки
-
10:18Дієтологи назвали 5 дієвих способів побороти переїдання
-
08:15Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме
- 29 лютого
-
21:22Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі
-
18:50Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
16:50ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
-
14:50Кінопрем'єри березня 2020: найкрутіші нові фільми, які варто переглянути
-
12:25Нова популярна музика лютого: плейлист свіжих пісень для гарного настрою
-
10:00Анекдоти про весну: актуальні жарти про потепління та погоду
-
08:33Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки
- 28 лютого
-
21:569 категоричних ТАБУ під час сексу: інструкція для чоловіків
-
20:14П'ять ідеальних перекусів перед сном, які прискорять метаболізм
-
18:03Як змінилася всесвітньо відома українська модель Аліна Байкова: фото 18+
-
16:36Притула підбив підсумки відбору на Євробачення 2020: його оцінка фіналістів
-
16:00Найкращі концерти цієї весни, які не можна пропустити
-
14:17Нові серіали березня 2020: що точно варто подивитись у перший місяць весни
-
12:00ТЕСТ: Вгадай популярні українські пісні за описом
-
10:1910 звичних слів, які насправді не є українськими
-
07:15Погода в Україні 28 лютого: сонячно і з мокрим снігом
- 27 лютого
-
21:45БЕНФІКА ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись вирішальний матч ЛЄ
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
-
16:005 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом
-
14:14Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
-
10:45ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом