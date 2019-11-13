Цей смаколик допоможе вам схуднути, а також закохатися

У ласунів справжнє свято, адже відтепер їм зовсім не обов'язково відмовлятися від шоколаду, якщо є необхідність схуднути. Дієтологи під час досліджень виявили, що регулярне вживання цього смаколика лише підвищує метаболізм. Також виявлена низка інших корисних властивостей!

Спостереження за двома групами, одна з яких відмовляла собі в шоколаді і взагалі у всьому, крім тренувань, а друга дозволяла шоколад, показали, що в другій схуднення проходило ефективніше.

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До цього варто додати, що настрій у другій групі був значно кращим, ніж у першій. Цьому сприяв уміст у продукті триптофану, що є будівельним матеріалом для створення гормону радості – серотоніну.

Правда потрібно враховувати, що, коли говорять про користь шоколаду, мають на увазі тільки темні його сорти, а ніяк не молочні і вже тим більше білі, в яких дуже мало від справжнього шоколаду.

У темному шоколаді з високим вмістом какао містяться корисні вітаміни, такі як B1, B2, B3, E і мінерали, які позитивно впливають на роботу серця і мозку, запобігають стресу, підвищують імунітет, знижують ризик хвороби Альцгеймера, приносять користь шкірі, волоссю, нігтям і взагалі всьому організму.

Головне – віддавати перевагу чорному шоколаду

Любителі шоколаду краще бачать в темноті, у них більше енергії, продуктивніша розумова діяльність, вони менше втомлюються і швидше відновлюють сили. Вживання шоколаду майже у п'ять разів знижує ризик інсульту й інфаркту, допомагає при мігрені, дуже позитивно впливає на перебіг вагітності і здоров'я новонароджених.

До речі, за недавніми дослідженнями, шоколадом можна лікувати похмілля і кашель. Любителі шоколаду частіше закохуються, чому теж є наукове пояснення – в продукті міститься фенілетиламін. А ця хімічна речовина є тією самою секретною кнопочкою, що створює чарівне відчуття симпатії людини до людини.

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