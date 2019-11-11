Ці фрукти особливо корисно їсти взимку

Узимку кількість фруктів і ягід різко зменшується. Однак, експерти запевняють, що зі свого раціону їх не потрібно виключати. Дієтологи розповіли, які сезонні фрукти потрібно обов'язково вживати в холодну пору року, аби залишатися здоровими попри різку зміну погоди!

Отже, які фрукти обов'язково мають бути на вашому столі взимку, – читайте далі!

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Авокадо – ідеальний фрукт, який не подразнює шлунково-кишковий тракт, знімає стрес, а також омолоджує. Він містить калій, магній, вітамін С і вітаміни групи В! У 100 г м'якоті – 15 гр цілісних жирів.

Щоб жорсткий авокадо доспів, просто покладіть його у паперовий пакет при кімнатній температурі.

Хурма – відмінне джерело йоду, помічник при залізодефіциті, має сечогінний ефект – профілактика набряків і гіпертонії, містить бета-каротин для здоров'я очей, а також протираковий антиоксидант лікопін (не менше, ніж у помідорах), бактерицидні таніни (їх більше у хурмі, яка в'яже).

Мандарини – багаті не тільки відомим вітаміном С, але і легкозасвоюваним кальцієм. Рутин допомагає зміцнювати стінки судин. Завдяки вмісту розчинних харчових волокон, сприяє відновленню балансу "поганого" і "хорошого" холестерину, пригнічує метаболізм. Заспокоює нервову систему завдяки вітаміну В6.

Гранат – покращує кровотворення (профілактика анемії), нормалізує тиск, має сечогінний і антисептичний ефект, сприяє процесам детоксикації.

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