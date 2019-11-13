Яку доступну і смачну страву варто їсти восени

У холодну пору року варто уважніше ставитись до свого регулярного раціону, тож медики нагадують про прості і доступні продукти, які варто їсти восени. Цей варіант точно не вдарить по кишені.

Похолодання, негода та короткий світловий день змушують організм вимагати більше турботи про себе, щоб тримати імунітет на високому рівні. Тому обов'язково поповнювати свій раціон не лише смаколиками, а й корисною їжею. Відтак, одним із найпростіших та найдоступніших варіантів, про який варто пам'ятати восени, а саме гречку.

І ще: Як схуднути без суворих дієт і спортзалу

Ця крупа є цілий рік у магазинах, а також не змушує гаманець відчутно худнути. Водночас, гречка багата на залізо, фосфор, калій, цинк, а також вітаміни В та Е. Тому не варто недооцінювати цю страву.

Гречка дуже корисна восени

До того ж, гречка вважається лідером за кількістю антиоксидантів серед інших злакових культур. Тому регулярне вживання цієї крупи допомагає зменшити ризики розвитку ракових клітин та серцево-судинних захворювань.

Не варто забувати і про те, що гречка дозволяє покращити активність вітаміну С, зміцнює стінки суди та капілярів, а також захищає від стрибків цукру в крові. Тому готуйте крупу з овочами та білковими продуктами, якщо хочете отримати максимум користі.

Читайте також: Чому вершкове масло обов'язково їсти: 4 вагомі причини