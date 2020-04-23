Цей смачний напій сприяє омолодженню шкіри

Кале наситить шкіру вибуховою дозою вітамінів A, C і K / prana

Приготувати напій для швидкого омолодження шкіри можна в домашніх умовах.

Поговоримо про кале і ананас, а саме, про їх переваги для шкіри.

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Кале наситить шкіру вибуховою дозою вітамінів A, C і K, прискорить регенерацію, виведе вільні радикали, допоможе позбутися від темних кіл під очима і запобіжить передчасному старінню. Ананас збільшує вироблення колагену, який допомагає зберігати вашу шкіру пружною і привабливою. Ви можете навіть покласти кілька скибочок свіжого ананаса на шкіру для посилення ефекту.

Ананас збільшує вироблення колагену

Інгредієнти:

0,5 склянки кале

2 ч. л. насіння чіа

1 стакан ананаса, нарізаного кубиками

1 ст.л. насіння конопель

2 ч. л. порошку матчі

0,5 склянки мигдалевого молока

сік 1 лимона

Приготування:

Збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Пийте напій відразу. Насолоджуйтесь!

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