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Цей смачний напій сприяє омолодженню шкіри

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Кале наситить шкіру вибуховою дозою вітамінів A, C і K - фото 1
Кале наситить шкіру вибуховою дозою вітамінів A, C і K / prana

Приготувати напій для швидкого омолодження шкіри можна в домашніх умовах.

Поговоримо про кале і ананас, а саме, про їх переваги для шкіри.

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Кале наситить шкіру вибуховою дозою вітамінів A, C і K, прискорить регенерацію, виведе вільні радикали, допоможе позбутися від темних кіл під очима і запобіжить передчасному старінню. Ананас збільшує вироблення колагену, який допомагає зберігати вашу шкіру пружною і привабливою. Ви можете навіть покласти кілька скибочок свіжого ананаса на шкіру для посилення ефекту.

Цей смачний напій сприяє омолодженню шкіри - фото 266304
Ананас збільшує вироблення колагену

Інгредієнти:

  • 0,5 склянки кале
  • 2 ч. л. насіння чіа
  • 1 стакан ананаса, нарізаного кубиками
  • 1 ст.л. насіння конопель
  • 2 ч. л. порошку матчі
  • 0,5 склянки мигдалевого молока
  • сік 1 лимона

Приготування:

  • Збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Пийте напій відразу. Насолоджуйтесь!

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Джерело: prana
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