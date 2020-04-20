Як виглядає безкоштовний продуктовий набір у США

У США громадянам країни на час карантину через коронавірус COVID-19 безкоштовно видають продуктові набори.

Про це в Facebook повідомив український адвокат Михайло Гагаркін, який опублікував фото такого набору.

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"Продуктовий набір в Нью-Йорку на одну людину один раз на тиждень через карантин абсолютно безкоштовно і всім бажаючим без всяких довідок. Якщо не достатньо цього набору, то можна поїхати в інший пункт видачі продуктів і взяти ще. Хоч п'ять разів на день брати. Обмежень немає. І це законно", – написав юрист.

На фото показані кілька упаковок круп і макаронів, різні консерви, включаючи овочі та рибу. Також видають кілька упаковок з соком. Відзначимо, що станом на 20 квітня в США COVID-19 заразилися понад 760 тисяч людей, при цьому померло більше 40 тисяч.

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