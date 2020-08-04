Цей симптом сигналізує про дефіцит вітаміну D

Дефіцит найважливішого для імунітету вітаміну D може проявлятися симптомом, який люди часто ігнорують, – про це розповіли британські медики.

Фахівці закликали серйозніше ставитися до появи втоми. Медики назвали почуття втоми одним з особливо часто ігнорованих симптомів дефіциту вітаміну D. За їхніми словами, зазвичай занепад сил і зниження тонусу люди пов'язують зі стресом.

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Фахівці пояснили, як може проявлятися втома обумовлена ​​нестачею цінного вітаміну. "Якщо немає видимої причини, але ви раптом починаєте відчувати головний біль, запаморочення, дискомфорт в м'язах, варто звернутися до лікаря", – поділилися порадою експерти. Вони додали, що відчуття втоми можуть також провокувати не зовсім здорові звички, конкретно зловживання алкоголем, кофеїном. Якщо навіть при відмові від них присутнє відчуття нестачі енергії, стомленості, швидше за все, це обумовлено дефіцитом вітаміну D.

Вітамін D вважається живильною речовиною, здатною ефективно зміцнювати імунну систему.

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