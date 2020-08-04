5 жіночих професій, які негативно впливають на здоров'я

Професійні хвороби не рідкість. У сучасному світі рамки між чоловічими і жіночими професіями починають стиратися, але все ж досі існують спеціальності, які притаманні переважно або жінкам, або чоловікам.

Поговоримо про "жіночі" професії, які не надто корисні для здоров'я. Причому це не завжди робота на шкідливому виробництві, а цілком, здавалося б, нешкідливі спеціальності.

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Учителі

Викладачі в школах, вишах і коледжах часто жіночої статі. Думати, що ця робота не завдасть шкоди здоров'ю, геть нерозумно. Провокуючим зміни в організмі фактором тут стає стрес. Проблеми через учнів, батьків чинять негативний вплив на психічний стан учителя. А постійні навантаження на голос (людям цієї професії доводиться багато говорити) викликають ангіни, фарингіти, ларингіти. Тривалі розмови викликають висихання слизової, напругу зв'язок, послаблення захисних функцій. У результаті віруси з легкістю проникають в організм. З цими ж проблемами зі здоров'ям стикаються, наприклад, оператори кол-центрів, яким доводиться працювати з незадоволеними клієнтами і багато говорити.

Професія вчителя пов'язана з постійним стресом

Стюардеси

Бортпровідницями мріють бути багато дівчат і навіть хлопці. Але романтики в цій професії менше, ніж шкоди на здоров'я. Галасливі пасажири викликають стреси, а зміни часових поясів порушують у людей цієї професії біологічні ритми. Додайте сюди різку зміну погодних умов у різних містах і країнах, перепади тиску на висоті, ненормований графік і постійне перебування на ногах і отримаєте максимум шкоди для стану здоров'я і самопочуття. Виникають захворювання нервової, ендокринної, травної та репродуктивної систем.

Офіціантки

До цієї професії теж застосуємо шкоду від спілкування з клієнтами (нерідко виникають стресові ситуації). Але є й інші чинники ризику. До них належить і носіння форми. Наприклад, часто офіціанти змушені працювати в незручному взутті або обтислому одязі. Також їм доводиться носити важкі таці з їжею і напоями, через що виникає серйозне навантаження на тендітні жіночі плечі.

Офіціантки цілий день проводять на ногах

Журналістки

Сидяча робота і необхідність сидіти за комп'ютером не призводять ні до чого хорошого. І досить часто у жіночій професії бувають складності. Набір тексту викликає тунельний синдром, а від монітора псується зір. Навантаження на спину і нижні кінцівки колосальне, оскільки жінка повинна сидіти весь день на одному місці. Часом не рятують навіть зарядки і спорт вечорами.

Актриси

Нервова система представниць цієї жіночої професії перебуває на межі. Актриси працюють не за графіком, постійні стреси, недоїдання, виникнення гастритів й інших проблеми з травленням. Нерідко їм доводиться посилено працювати під час зйомок, проявляти неймовірні фізичні здібності, від чого може виникнути ймовірність травм, застуди, інші хвороби.

*усі трюки для "Атомної блондинки" Шарліз Терон виконувала особисто:

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