Названі автомобілі, які випускають найдовше

Зараз автовиробники вивели на ринок велику кількість абсолютно нових моделей. Саме вони мали замінити старі легковики, однак далеко не всіх старичків компанії поспішають списувати з рахунків.

Більш того, серед останніх є і справжні довгожителі – ті автомобілі, які випускають не один десяток років (так, вони переживають зміну поколінь, кардинально змінюються, але зберігають своє ім'я).

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Наймолодшій з них 38 років, а найстаршій – майже 100. Всі ці моделі випускають і нині:

Opel Corsa, 38 років

Ford Fiesta, 44 роки

VW Passat, 47 років

BMW 5-Series, 48 ​​років

Range Rover, 50 років

Toyota Corolla, 54 роки

Ford Mustang, 56 років

Porsche 911, 57 років

Mini Cooper, 59 років

Mercedes SL, 66 років

Chevrolet Corvette, 67 років

Rolls-Royce Phantom, 95 років

Rolls-Royce Phantom

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