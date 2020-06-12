Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Названі автомобілі, які випускають найдовше

  • 36
Opel Corsa - фото 1
Opel Corsa / wtop

Зараз автовиробники вивели на ринок велику кількість абсолютно нових моделей. Саме вони мали замінити старі легковики, однак далеко не всіх старичків компанії поспішають списувати з рахунків.

Більш того, серед останніх є і справжні довгожителі – ті автомобілі, які випускають не один десяток років (так, вони переживають зміну поколінь, кардинально змінюються, але зберігають своє ім'я).

І ще: Лист щастя за перевищення швидкості: як виглядає постанова, яку отримують водії

Наймолодшій з них 38 років, а найстаршій – майже 100. Всі ці моделі випускають і нині:

  • Opel Corsa, 38 років
  • Ford Fiesta, 44 роки
  • VW Passat, 47 років
  • BMW 5-Series, 48 ​​років
  • Range Rover, 50 років
  • Toyota Corolla, 54 роки
  • Ford Mustang, 56 років
  • Porsche 911, 57 років
  • Mini Cooper, 59 років
  • Mercedes SL, 66 років
  • Chevrolet Corvette, 67 років
  • Rolls-Royce Phantom, 95 років
Rolls-Royce Phantom - фото 409463
Rolls-Royce Phantom

Це цікаво: Bentley випустила годинник: коштує він, як Renault Sandero

Джерело: wtop
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+
  • 09 червня, 16:21
  • 533
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними
  • 09 червня, 12:30
  • 276
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2368557
Загрузка...
Новини