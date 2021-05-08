Цей предмет – найнебезпечніший на вашій кухні

Вчені з'ясували, що багаторазове використання кухонних рушників сприяє зростанню патогенних мікроорганізмів на них, що може призвести до харчового отруєння.

В ході дослідження були вивчені 100 рушників, які використовували протягом місяця. Вчені зібрали зразки бактерій, культивували їх і ідентифікували згідно зі стандартними біохімічними методами. Також було визначене бактеріальне навантаження: кількість бактерій, присутніх на аналізованій поверхні, пише eurekalert.

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"Кухонні рушники можуть бути притулком для бактерій. Вони універсальні і в перервах між використанням їх рідко перуть. Це забезпечує сприятливе середовище для росту бактерій", – пояснила експерт з інфекційних захворювань Джессіка Малаті Рівера.

За даними вчених, на 49% зі 100 кухонних рушників, зібраних для проведення дослідження, були виявлені такі бактерії як ентерококи, синьогнійна паличка, бацили і золотистий стафілокок. Вчені радять: більше уваги слід приділяти дотриманню елементарних гігієнічних правил.

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