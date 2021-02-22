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5 простих порад, які допоможуть прибирати рідше

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5 звичок, які допоможуть забути про день прибирання - фото 1
5 звичок, які допоможуть забути про день прибирання

Прибирання важко назвати цікавою та приємною роботою, тому пропонуємо скористатись цими легкими порадами. Всього кілька хвилин на день допоможуть забути про окремий день для наведення ладу вдома.

Ні для кого не стане таємницею, що значно легше підтримувати порядок, аніж його наводити. Тому не зайвим буде взяти за звички ці 5 порад, які займуть лише кілька хвилин щодня. Зате зникне відчуття постійного безладу та потреби прибирати щосуботи.

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Не покидайте кімнату, якщо там безлад

Коли вирішуєте, що час піти прогулятись чи зайнятись справами, не забудьте роззирнутись та оцінити ситуацію. Поверніть речі на місця та викиньте непотріб. Якщо ви робитимете так щоразу, то не безлад не виникатиме.

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Завжди повертайте одяг на місце, перш ніж брати інший

Якщо у вас є звичками приміряти чимало речей з гардероба перед виходом з дому, то ця порада дуже актуальна. Це дозволить зекономити час та нерви після повернення додому, а також спростить вибір наступного разу.

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Одразу вішайте верхній одяг та сумки, коли заходите додому

Як би втома не натякала, що потрібно одразу гепнутись на диван після важкого дня, але краще одразу повернути пальто чи куртку і сумку чи портфель та своє місце. Так можна буде спокійно розслабитись без зайвих думок і потім не шукати речі по всій домівці.

5 простих порад, які допоможуть прибирати рідше - фото 448789

Завжди витирайте раковину перед сном

Щоб зменшити накопичення бруду у ванній кімнаті, достатньо протирати її щовечора. Вмились, почистили зуби, витерли поверхні і спокійно відправили спати, не думаючи, як в суботу доведеться гарувати у ванній.

5 простих порад, які допоможуть прибирати рідше - фото 448788

Ніколи не залишайте брудний посуд ввечері

Звісно ж, мало в кого є бажання після робочих буднів ще й мити посуд. Але краще зробити це перед сном, аніж наступного дня докладати більше зусиль та втрачати час. Якщо у вас є посудомийка, то ситуація ще простіша, адже достатньо викинути залишки їжі та завантажити посуд.

5 простих порад, які допоможуть прибирати рідше - фото 448787

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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