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Прибирання кухні: поради від професійних клінерів
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Як правило, кухня стає місцем спілкування всієї родини. До чистоти цього простору є особливі вимоги, тому прибирання кухні перетворюється на щоденний копіткий процес.
Всі проблеми з прибиранням на кухні – від незнання правил проведення прибирання. Якщо ви цікавитеся, як зробити генеральне прибирання кухні простим, швидким і приємним заняттям, читайте далі. Про ці золоті правила пише interiorsroom.
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Розглянемо 7 основних секретів з прибирання кухні своїми руками:
Чистимо сантехніку. Вапняковий наліт може не тільки осісти на раковині і змішувачі, але і потрапити в питну воду, залишитися на посуді. Позбутися його легко. Для цього потрібно намочити ганчірочку оцтом і протерти нею мийку. Оберніть ганчіркою кран так, щоб вся його площа була залучена. Залиште сантехніку на деякий час. Через годину приберіть ганчірочку з крана і протріть насухо всю сантехніку.
Сміття. Зберіть і винесіть все сміття перед прибиранням. Бажано проводити цю процедуру якомога частіше, оскільки на кухні сміття накопичується дуже швидко: залишки їжі, напоїв і іншого сміття, що займає зайве місце. Завжди тримайте свою кухню в чистоті!
Чистимо шви між кахлем. Для цього потрібно озброїтися зубною щіткою і лимонним соком. Можна використовувати лимонну кислоту.
Чистимо мікрохвильовку. Почистити мікрохвильову піч простіше простого. Для цього потрібно взяти великий лимон, нарізати його часточками, а потім залити склянкою води. Поставте цей стакан на 5 хвилин в мікрохвильовку, включивши її на нагрів. При цьому потужність має бути максимальна. По закінченню часу, відкрийте дверцята печі і протріть її м'якою ганчіркою.
Дзеркала і скляні поверхні. Протріть дзеркало оцтовим розчином або натріть його половинкою лимона. Відполіруйте поверхню ганчіркою з мікрофібри.
Чистимо столові прилади. Почистити до блиску столові прилади можна за допомогою соди з додаванням води (1:3). Можна використовувати чистий столовий оцет. Змочіть ганчірку, протріть прилади, обполосніть ретельно водою.
Регулярно міняйте губку для миття посуду на нову. Достатньо робити таку заміну як мінімум раз на тиждень. Це необхідно для того, щоб знизити темпи зростання мікроорганізмів, які збираються на губці і можуть завдати шкоди здоров'ю людей.
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