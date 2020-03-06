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Цей популярний смаколик викликає найсильнішу залежність

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Морозиво - фото 1
Морозиво / eda

У морозиві можуть міститися шкідливі добавки, а його вживання здатне викликати справжню залежність.

До вибору морозива слід підходити виважено і вдумливо: придбані ласощі можуть нашкодити здоров'ю.

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Рослинні жири. Лікарі розповіли про те, що в дешевому морозиві часто містяться рослинні жири, включаючи пальмову олію. Їх споживання шкодить тим, що збільшує рівень "поганого" холестерину в організмі, у зв'язку з чим можуть розвиватися атеросклероз і цукровий діабет.

Залежність. За словами фахівця, морозиво – це поєднання солодкого і жирного смаків, дуже сильне для людини. Залежність, яку може викликати морозиво, порівнянна із залежністю від шоколаду і фастфуду.

Зайва вага. Лікарі рекомендують вживати не більше однієї порції морозива на тиждень: цей продукт у великій кількості легко може стати причиною появи зайвої ваги. Покупне морозиво в першу чергу є висококалорійним продуктом з невеликим вмістом білка.

Цей популярний смаколик викликає найсильнішу залежність - фото 390561

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Джерело: eda
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