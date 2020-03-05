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Що не слід робити перед сном, аби не зіпсувати собі ранок
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Єдине, що здатне повернути людину до нормального стану – це сон, який став великою розкішшю останнім часом. Іноді нам не вистачає на нього часу, але частіше за все ми заважаємо своєму тілу самі.
Деякі дії особливо шкодять правильному нічному відпочинку. Тож спробуйте відмовитися від цих не вельми корисних звичок, аби зранку почуватися бадьорим і сповненим сил!
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Ніяких гаджетів перед сном
Звичайно, ви скажете: "а як же я проживу без того, щоб погортати перед сном Facebook або Twitter?" Але у вчених є на це відповідь: синє світіння екрана смартфона порушує природне вироблення гормону сну мелатоніну. "Нічний" режим теж мало допомагає.
А все через те, що очі відчувають сильне навантаження, коли ви намагаєтеся прочитати дрібний шрифт, а також напружуєте плечі і шию, намагаючись утримати у руці смартфон. Відмова від такої звички допоможе вам не відчувати себе розбитими зранку.
Перестаньте приймати гарячий душ
Гаряча вода дійсно розслаблює. Але проблема в тому, що ввечері температура тіла знижується, а теплі струмені змусять її підвищитися. Для організму це сигнал збою, тому він буде всіма силами збивати температуру, а ви будете спати неспокійно.
Не потрібно з'ясовувати стосунки
Розмови на підвищених тонах збільшують рівень гормону стресу кортизолу в крові. В результаті посилюється серцебиття, і заснути ви не можете, нескінченно прокручуючи конфлікт в голові і підігріваючи стрес.
Якщо ж сварка все ж таки відбулася, спробуйте переключити увагу на своє тіло. Наприклад, можна повільно напружувати і розслабляти свої руки, примушуючи організм відчувати втому.
Перестаньте пити багато води
Під час сну всі системи організму "відпочивають", серцевий ритм, пульс і дихання сповільнюються. Слідом за цим і система, що розподіляє воду у вашому організмі, теж сповільнюється, затримуючи рідину й ускладнюючи роботу судин. Звичайно, на ранок ви отримуєте набряки, "ватні" ноги та синюватий відтінок обличчя. А ще ви можете посеред ночі захотіти піти до вбиральні, що може стати причиною подальшого безсоння.
Ніякої гострої та важкої їжі
Салати з майонезом, жирні свинячі реберця та всілякі торти не варто їсти за кілька годин до сну. Важка їжа каменем осідає у шлунку і перетравлюється 4-5 годин. А організм замість заслуженого відпочинку змушений посилено працювати, а ви – неспокійно спати, прокидаючись від болю у животі або печії.
Маємо надію, що ці поради дозволять вам повноцінно виспатися цієї ночі. Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!
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