Названий екзотичний фрукт, що омолоджує кров

Китайські вчені з'ясували, що вживання плодів архата підсилює роботу клітин в червоному мозку. Своєю чергою, це дозволяє уповільнити процеси старіння в організмі.

Свої висновки дослідники довели дослідами з лабораторними мишами, в ході яких вони протягом десяти місяців їли архат.

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В результаті лікарі помітили позитивні зміни. Плоди архата корисні для людей з раковим захворюванням носоглотки, гортані, легенів. У народній китайській медицині архат застосовується найчастіше при сильному задушливому кашлі та застуді. Архат запобігає кашлю, змочує легкі, сприяє секреції рідини в організмі, відновленню голосу. Фрукт архата ефективний для лікування сухості, надмірної спраги, сухого кашлю, субфебрильної температури.

Архат не має протипоказань крім індивідуальної нестерпності компонентів і алергічної реакції. Вплив архата на вагітних жінок, а також на дітей невідомий, тому фахівці не рекомендують вживати рослину цим групам людей.

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