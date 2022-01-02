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Цей популярний овоч має протиракові властивості

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Капуста - фото 1
Капуста / bodystrong

Цвітна капуста – це доступний за ціною, дуже смачний та надзвичайно корисний овоч. З такої капусти можна приготувати величезну кількість страв, а ще покращити здоров'я.

Цвітна капуста дає нам життєво важливі мінерали, такі як кальцій, магній, фосфор, калій та марганець і є одним із найкращих джерел рослинного білка, пише bodystrong.

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Медичні дослідження показують, що цвітна капуста – один з овочів з найбільшою кількістю флавоноїдів, які мають протиракову дію. Тривале вживання капусти може знизити ризик раку грудей, раку прямої кишки та раку шлунка. Крім того, флавоноїди можуть запобігти інфекції і є найкращим засобом для очищення кровоносних судин.

До того ж у цвітній капусті багато тартронової кислоти, вона перешкоджає утворенню жирових відкладень і робить капусту улюбленою стравою тих, хто у постійній боротьбі із зайвою вагою.

Ще одна важлива причина, щоб їсти цвітну капусту, полягає в тому, що сульфорафан активує ферменти, необхідні для детоксикації та допомагає нашому мозку відновлюватися після нейронних ушкоджень, спричинених запальними процесами та окисним стресом.

Цей популярний овоч має протиракові властивості- фото 490725
Цей популярний овоч має протиракові властивості

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