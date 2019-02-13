Цей популярний фрукт варто їсти щодня

Медики назвали фрукт, який обов'язково має бути у щоденному раціоні. Смаколик доступний в Україні увесь рік, тому не вдарить по гаманцю і зміцнить здоров'я.

Науковці з Оксфордського університету заявили, що яблука повинні бути у щоденному раціоні, оскільки допомагають нормальній роботі серця, а також знижують ризики серцево-судинних захворювань.

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"Високий вміст калію і заліза в яблуках допомагає зміцнити імунітет і уникнути хвороб серця", – пояснюють фахівці.

Це підтвердили і результати досліджень, відповідно до яких люди, які регулярно вживають яблука, майже на 12% рідше стикаються з захворюваннями серця та судин. До того ж, ті, хто полюбляє цей фрукт, мають нижчі показники запальних маркерів. За словами британських медиків, червоні яблука знижують ризики гіпертонії, а зелені допомагають за анемії.

Чому варто їсти яблука щодня

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