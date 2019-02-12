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8 вагомих причин додати до раціону ананаси
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Ананас – один з найкорисніших фруктів. Він володіє унікальними властивостями, які виділяють його на тлі інших екзотичних плодів. Доведено, якщо включити ананаси до свого постійного раціону, організм буде лише вдячний вам. Розповідаємо про корисні властивості цього фрукта.
Фрукт став знаменитим не тільки завдяки відмінному смаку й аромату, але і складу, адже в ньому міститься безліч корисних речовин. Це вітаміни групи B, С, А, бета-каротин, РР. Також ананас – джерело фосфору, йоду, міді, заліза, цинку, кальцію, калію, марганцю та бромелайну – ферменту, здатного руйнувати білок. У складі містяться вуглеводи й органічні кислоти. Всі ці елементи в сукупності надають ананасу неймовірні властивості.
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Зміцнення імунітету
Ви можете заповнити половину добової норми вітаміну С, з'ївши всього 100 грамів плода. А вітамін С, як відомо, – потужний антиоксидант і "захисник" клітин від пошкодження. Вживання продуктів з антиоксидантами підвищує імунітет і запобігає хворобам серцево-судинної системи.
Зміцнення кісток і суглобів
Така речовина, як марганець необхідна для зміцнення кісткової системи. Вживаючи продукти, багаті марганцем, можна запобігти остеопорозу й іншим захворюванням кісток і суглобів.
Профілактика захворювань очей
Антиоксиданти дуже корисні і для очей. Наприклад, вони зменшують ризик появи поширеної серед літніх людей недуги – дегенерації жовтої плями.
Поліпшення травлення
В ананасах міститься клітковина і бромелайн, а вони, у свою чергу, покращують роботу шлунка та кишківника. Тому завдяки ананасам можна істотно поліпшити свій процес травлення. Після ситного обіду або вечері з'їжте декілька скибочок свіжого ананаса – це значно полегшить і прискорить процес травлення.
Запобігання ракових пухлин
Корисні компоненти в складі екзотичного фрукта також успішно борються з раковими клітинами та запобігають виникненню злоякісних новоутворень. Зокрема, раку товстої кишки.
Посилення регенерації шкіри
Тим, у кого проблеми з природним загоєнням ран, їсти ананаси просто необхідно. При деяких захворюваннях серця, діабеті або у зв'язку з віком регенерація шкіри сповільнюється. А такий фермент, як бромелайн здатний знижувати запалення і прискорювати загоєння рани.
Нормалізація згортання крові
При проблемах зі згортанням крові, наприклад, при ймовірності утворення кров'яних згустків, також варто їсти ананаси. Фрукти допоможуть налагодити згортання та знизити ризики тромбоутворення.
Допомога при схудненні
На 100 грамів плода припадає лише 49 калорій. Тому він відмінно підходить тим, хто стежить за своєю вагою. Крім того, фрукт притуплює відчуття голоду. Дієтологи навіть рекомендують влаштовувати розвантажувальні ананасові дні. Якщо протягом дня харчуватися тільки цими фруктами, то можна не просто прискорити свій обмін речовин, але і вивести з організму шкідливі токсини.
Ананас має безліч плюсів при повній відсутності мінусів. Єдине, що може бути протипоказанням до вживання – індивідуальна непереносимість будь-яких речовин у його складі. Людям, що стежать за здоров'ям, особливо після 40 років, варто включити ананас в раціон. Його можна їсти окремо, готувати смузі і соки, додавати в салати та десерти.
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