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Яєчня в мікрохвильовці: рецепт для ледачих

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Яєчня в мікрохвильовці: як приготувати - фото 1
Яєчня в мікрохвильовці: як приготувати / YouTube

Яєчня – одна з найпростіших страв, яка готується від 2 до 5 хвилин. Але якщо і це для тебе задовго, можна вчинити інакше – приготувати яєчню у мікрохвильовці.

Яєчня в мікрохвильовці готується дуже пpocтo, підходить для швидкого перекусу або cитнoгo сніданку.

І ще: Як приготувати стейк на сковороді і здивувати свою кохану: ідеальний рецепт

Продукти:

  • Яйця курячі 2 шт.
  • Вершкове масло 1/2 ч.л.
  • Сіль за смаком
  • Перець за смаком
Яєчня – одна з найпростіших страв - фото 307312
Яєчня – одна з найпростіших страв

Яєчня в мікрохвильовці: як приготувати

  1. Для початку змастіть тарілку шматочком вершкового масла.
  2. Розбийте яйця на тарілку, посоліть і поперчіть за смаком.
  3. ВАЖЛИВО! Проткніть жовтки гострим ножем, щоб вони не луснули під час нагрівання. Поставте у мікрохвильову піч, накрийте кришкою або керамічної тарілкою і випікайте 2 хвилини (потужність 700 Вт). Яєчня готова. Смачного!

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Джерело: bhg
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