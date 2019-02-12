Яєчня в мікрохвильовці: рецепт для ледачих

Яєчня в мікрохвильовці: як приготувати / YouTube

Яєчня – одна з найпростіших страв, яка готується від 2 до 5 хвилин. Але якщо і це для тебе задовго, можна вчинити інакше – приготувати яєчню у мікрохвильовці.

Яєчня в мікрохвильовці готується дуже пpocтo, підходить для швидкого перекусу або cитнoгo сніданку.

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Продукти:

Яйця курячі 2 шт.

Вершкове масло 1/2 ч.л.

Сіль за смаком

Перець за смаком

Яєчня – одна з найпростіших страв

Яєчня в мікрохвильовці: як приготувати

Для початку змастіть тарілку шматочком вершкового масла. Розбийте яйця на тарілку, посоліть і поперчіть за смаком. ВАЖЛИВО! Проткніть жовтки гострим ножем, щоб вони не луснули під час нагрівання. Поставте у мікрохвильову піч, накрийте кришкою або керамічної тарілкою і випікайте 2 хвилини (потужність 700 Вт). Яєчня готова. Смачного!

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