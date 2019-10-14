Цей популярний фрукт допомагає схуднути

Дієтологи назвали ідеальний фрукт, який варто ввести до щоденного раціону, щоб пришвидшити процес схуднення. Цей смаколик доволі поширений та доступний весь рік.

Науковці з CSIRO дійшли до висновку, що регулярне вживання яблук дозволяє позбавити від набору ваги, а також зробити дієту ефективнішою.

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Відзначається, що навіть одне яблуко у день здатне відчутно зменшити апетит, а також на довгий час додати відчуття ситості. Дослідження підтвердили, що люди у різному віці, які вживають яблука, мають значно нижчий індекс маси тіла у порівнянні з тими, хто не любить ці фрукти.

Яблука роблять схуднення ефективнішим

Учені пояснюють, що яблука багаті на пектин та поліфеноли, які позитивно впивають на зниження апетиту та прискорення метаболізму. До того ж, цей фрукт допомагає збільшувати кількість "хороших" бактерій у кишківнику, підтримуючи його у хорошому стані та знижуючи ризик неприємних захворювань.

Не варто забувати і про те, що яблука здатні знизити рівень поганого холестерину, що відчутно помітно і на фігурі, і на ризиках серцевих захворювань.

Користь яблук

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