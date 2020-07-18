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Цей овоч допомагає зменшити біль у суглобах
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З болем у суглобах стикають не лише літні люди, а й молодь, тому важливо не ігнорувати цю проблему. Учені ж виявили, що доволі популярний овоч допомагає зменшити больові відчуття.
Дослідники дійшли до висновку, що полегшити біль у суглобах та покращити стан здоров'я можна завдяки цьому смаколику. Звісно ж, якщо суглоби болять періодично, то варто звернутись до лікаря та не займатись самолікуванням.
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Якщо ж біль виникає рідко, то його можна позбутись завдяки регулярному вживанню броколі. Річ у тому, що цей овоч містить чимало кальцію, фосфору, магнію, а також вітамінів В1, В2, С та Е. Не варто забувати й про те, що броколі має протизапальні властивості, що позитивно позначається на загальному самопочутті.
Учені також нагадують про те, що цей вид цвітної капусти багатий на клітковини, що дозволяє покращити метаболізм та уникнути переїдання. А бета-каротин та вітамін С зміцнюють імунітет.
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