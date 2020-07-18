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Цей овоч допомагає зменшити біль у суглобах

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Овоч, який знімає біль у суглобах - фото 1
Овоч, який знімає біль у суглобах

З болем у суглобах стикають не лише літні люди, а й молодь, тому важливо не ігнорувати цю проблему. Учені ж виявили, що доволі популярний овоч допомагає зменшити больові відчуття.

Дослідники дійшли до висновку, що полегшити біль у суглобах та покращити стан здоров'я можна завдяки цьому смаколику. Звісно ж, якщо суглоби болять періодично, то варто звернутись до лікаря та не займатись самолікуванням.

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Якщо ж біль виникає рідко, то його можна позбутись завдяки регулярному вживанню броколі. Річ у тому, що цей овоч містить чимало кальцію, фосфору, магнію, а також вітамінів В1, В2, С та Е. Не варто забувати й про те, що броколі має протизапальні властивості, що позитивно позначається на загальному самопочутті.

Цей овоч допомагає зменшити біль у суглобах - фото 416391

Учені також нагадують про те, що цей вид цвітної капусти багатий на клітковини, що дозволяє покращити метаболізм та уникнути переїдання. А бета-каротин та вітамін С зміцнюють імунітет.

Цей овоч допомагає зменшити біль у суглобах - фото 416392

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Джерело: newsyou.info
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