Як перетворити перекус на корисну звичку: 5 простих способів

Дієти провокують постійний голод, змушують вас частіше думати про їжу і перекуси? Тягнетесь до печивка від нудьги або стресу? Пора дізнатися, як налагодити відносини з їжею і перетворити регулярні перекуси на корисну звичку.

Розповідаємо вам про 5 хитрощів, які змусять ваші перекуси працювати на вашу користь!

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Замість чаю/кави пийте воду

Вода – справжня скарбниця користі в одній склянці. Замінивши чай або каву на чисту рідину, можна істотно знизити калорійність споживаної їжі. Адже так вам не доведеться вживати цукор або що-небудь смачненьке "до чаю". Ви ж не будете пити склянку води, закусуючи її жменею шоколадних цукерок. Чи будете?! Вода вгамовуватиме спрагу, приглушить почуття голоду. Наповнивши шлунок легким напоєм, можна трішки обдурити власний організм, зробивши його значно здоровішим.

Віддайте перевагу звичайній воді

Записуйте, що їсте

Все, що ви з'їдаєте, бажано фіксувати у спеціальному додатку або в зошиті. Ті, хто ведуть облік споживаної їжі, у середньому за пів року втрачають удвічі більше зайвої ваги. Коли ви зрозумієте, що в раціоні п'ять булочок, три тарілки супу, два види напоїв з цукром, морозиво, смачна домашня жирна котлета, то практично відразу дійдете до думки, що переїдаєте. Так ви зможете контролювати себе і замість повноцінного прийому їжі влаштовувати невеликий перекус. Тим самим виробите здорові відносини з їжею і корисну звичку.

Не полінуйтесь записувати все, що їсте

Вгамовувачі стресу

Під час стресу багато людей схильні відразу ж бігти до холодильника. Однак їжа – не найкращий варіант при нервах і проблемах на роботі або в особистому житті. Слід замінити бажання поїсти на інші утамовувачі стресу: розмова з мамою/друзями, творче хобі, технічне захоплення, спорт. Останнє, до слова, також вносить свою лепту у побудову ідеального тіла вашої мрії.

Спорт допомагає побороти стрес

Вечеряйте перед дзеркалом

Обідній стіл перед дзеркалом – відмінна ідея для тих, хто хоче зробити з їжі корисного помічника. Це змушує людей порівнювати свої звички до стандартів правильного харчування. Споживання шкідливої ​​їжі перед дзеркалом здається ще мерзеннішим, тому після введення подібної звички стає простіше від шкідливих звичок відмовитися.

Спробуйте вечеряти перед дзеркалом

Вибирайте правильне харчування

Це найскладніша звичка, якої потрібно дотримуватися не тільки задля схуднення, а для здобуття здорового способу життя. Раціон повинен бути збалансованим: містити різні вітаміни і мінерали, збалансований за вмістом білків, жирів і вуглеводів. Різноманітні продукти допоможуть вгамувати голод, відчувати себе завжди добре, а також не страждати від переїдання.

Спробуйте зробити перші кроки назустріч здоровому та привабливому тілу. Вам однозначно сподобаються результати, які не змусять на себе довго чекати!

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