Цей овоч дієтологи назвали найбільш нездоровим

Хоча овочі в більшості своїй є корисними, картоплю можна назвати винятком. За словами дієтологів, у будь-якому вигляді бульба шкідлива для здоров'я.

Вся справа в її низькій харчовій цінності і в тому, що картопля виводить з організму рідину. В результаті порушується водний баланс, а це погано позначається на рівні цукру в крові. Але навіть при цьому, діабетикам її вживати також не рекомендується, пише terrnews.

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Крохмаль в картоплі з часом розпадається до простих вуглеводів, глюкози і фруктози, а тому з його допомогою можна набрати кілька кілограмів зайвої ваги.

Не можна також забувати про наявність соланіну – надзвичайно небезпечного токсину, який виробляє картопляна шкірка під впливом сонячних променів. Навіть присутність невеликих зелених плям можна ігнорувати: отруєння часто супроводжується нудотою, блювотою, болями в животі, дезорієнтацією, а у важких випадках виникають делірій, кома і судоми. Перша невідкладна допомога містить комплекс заходів щодо промивання шлунку, прийому активованого вугілля і внутрішньовенну дегідратацію.

Картопля / vkysnjatinka

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