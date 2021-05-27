Ця проста порада дозволить стати щасливішими

Всі так прагнуть бути щасливими, що часто намагаються стрибнути вище голови, але так і не відчувають внутрішнього спокою та радості. Але ця порада допоможе наблизитись до цього стану.

Британські науковці з Університетського коледжу Лондона зуміли розкрити простий секрет, як почуватись щасливим, передає The Daily Mail. І для цього не потрібно мати басейн з грошей чи магніти з усіх країн світу, адже ця порада не забирає час і кошти, але працює.

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Достатньо просто знизити свої очікування від життя, щоб не розчаровуватись, коли вони не здійснюються. Щоправда, не варто опускати планку надто низько, бо тоді можна відчути себе просто ніким. Саме це і є основою щасливого життя, на думку учених.

Дослідники створили проєкт по створенню рівняння щастя. Його ціллю є пошук найпростішого рівняння, яке могло б дарувати людям радість. Для цього науковці створили мобільну гру, яка змушує користувачів йти на ризики, а також оцінювати їх. Понад 18 тисяч користувачів завантажили додаток, тож і стали добровольцями в цьому експерименті.

Виявилось, що щастя дуже пов'язане з очікуваннями. І помірні очікування збільшують шанси почувати добре та радісно. А от надто висока планка змушує людей стикатись з неприємними емоціями.

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