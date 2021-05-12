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Прості способи підтримувати мозок і тіло у формі

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Три поради для здоров'я - фото 1
Три поради для здоров'я

З віком не лише фігура потребує більшої уваги, а й мозок. Щоб уникнути надто активного процесу старіння, достатньо користуватись цими легкими порадами.

Шведські науковці визначили кілька способів підтримувати молодість, які позитивно позначається не лише на зовнішньому вигляді, а й на мозковій діяльності, передає medikforum. І ці поради підійдуть для кожного, адже не вимагають витрат ні коштів, і великої кількості часу.

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Що робити для уповільнення старіння:

Рухатись. Це справді дуже важливо у цей час, коли більшість людей веде сидячий спосіб життя. Фізичні навантаження, прогулянки та активне дозвілля дозволяє зменшити ризики розвитку деменції та появи запальних процесів.

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Якісно спати. Здоровий сон має тримати мінімум 7 годин у нічний час. Це дозволяє не лише відновитись тіло, а й набратись енергії для нових пригод.

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Турбуватись про харчування. Медики радять підтримувати мікрофлору кишківника, стежити за продуктами у раціоні. Експерти наголошують, що до 90% гомону серотоніну, який дуже важливий для психічного здоров'я, виробляється саме у цьому органі, а решту генерує мозок.

Прості способи підтримувати мозок і тіло у формі - фото 459065

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