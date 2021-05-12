Прості способи підтримувати мозок і тіло у формі

З віком не лише фігура потребує більшої уваги, а й мозок. Щоб уникнути надто активного процесу старіння, достатньо користуватись цими легкими порадами.

Шведські науковці визначили кілька способів підтримувати молодість, які позитивно позначається не лише на зовнішньому вигляді, а й на мозковій діяльності, передає medikforum. І ці поради підійдуть для кожного, адже не вимагають витрат ні коштів, і великої кількості часу.

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Що робити для уповільнення старіння:

Рухатись. Це справді дуже важливо у цей час, коли більшість людей веде сидячий спосіб життя. Фізичні навантаження, прогулянки та активне дозвілля дозволяє зменшити ризики розвитку деменції та появи запальних процесів.

Якісно спати. Здоровий сон має тримати мінімум 7 годин у нічний час. Це дозволяє не лише відновитись тіло, а й набратись енергії для нових пригод.

Турбуватись про харчування. Медики радять підтримувати мікрофлору кишківника, стежити за продуктами у раціоні. Експерти наголошують, що до 90% гомону серотоніну, який дуже важливий для психічного здоров'я, виробляється саме у цьому органі, а решту генерує мозок.

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