На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Прості способи підтримувати мозок і тіло у формі
-
- 1
З віком не лише фігура потребує більшої уваги, а й мозок. Щоб уникнути надто активного процесу старіння, достатньо користуватись цими легкими порадами.
Шведські науковці визначили кілька способів підтримувати молодість, які позитивно позначається не лише на зовнішньому вигляді, а й на мозковій діяльності, передає medikforum. І ці поради підійдуть для кожного, адже не вимагають витрат ні коштів, і великої кількості часу.
І ще: Чому заморожені фрукти і овочі корисніші за свіжі
Що робити для уповільнення старіння:
Рухатись. Це справді дуже важливо у цей час, коли більшість людей веде сидячий спосіб життя. Фізичні навантаження, прогулянки та активне дозвілля дозволяє зменшити ризики розвитку деменції та появи запальних процесів.
Якісно спати. Здоровий сон має тримати мінімум 7 годин у нічний час. Це дозволяє не лише відновитись тіло, а й набратись енергії для нових пригод.
Турбуватись про харчування. Медики радять підтримувати мікрофлору кишківника, стежити за продуктами у раціоні. Експерти наголошують, що до 90% гомону серотоніну, який дуже важливий для психічного здоров'я, виробляється саме у цьому органі, а решту генерує мозок.
Читайте також: Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів
-
13:51Прості способи підтримувати мозок і тіло у формі
-
13:21Картину Бенксі пустили з молотка за шалену суму
-
12:50Як обрати ідеальні джинси без примірки: крутий лайфхак
-
12:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
-
11:55Як навчитися прощати образи: кілька простих порад
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:20Перший день у школі: фото розлюченого юнака підкорює мережу
-
10:53Ріанна показала звабливу фігуру в крихітній в'язаній сукні
-
10:28Красуня показала, як змінюється фігура після одного перекусу (відео)
-
09:55Погода в Україні 12 травня: у яких областях пройдуть грози
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня
-
08:56Яким повинен бути ідеальний сніданок
-
08:20Привітання з Днем медсестри 2021: вірші, смс, проза та картинки зі святом
-
07:49Юрій Горбунов та Катя Осадча поділилися романтичним знімком на яхті
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:19Цей чоловік щодня їздить на роботу на іграшковій машині: відео
- 11 травня
-
21:44Яке м'ясо найкорисніше для чоловічого здоров'я і сили
-
21:18Перевірте себе: 4 основних компоненти здорових стосунків
-
20:5012 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:3150-річна Наомі Кемпбелл знялася у пікантній фотосесії у купальнику
-
20:13Чому заморожені фрукти і овочі корисніші за свіжі
-
19:45ТОП-3: Білл Гейтс назвав найбільші винаходи людства
-
19:18Борці зі Львова завоювали 17 медалей на чемпіонатах України: як це було
-
18:426 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу
-
18:17Гороскоп на 12 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня
-
07:19Цей чоловік щодня їздить на роботу на іграшковій машині: відео
- 11 травня
-
21:18Перевірте себе: 4 основних компоненти здорових стосунків
-
18:426 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу
-
14:45Що можна зробити з засохлої пасхальної випічки: три геніальні ідеї
-
12:19Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня
-
07:19Експерти назвали б/у авто, які найчастіше ламаються
- 10 травня
-
21:4810 найкращих пісень для заняття сексом: додайте до свого вечірнього плейлиста
-
18:33Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів
-
15:15Три знаки Зодіаку, які є природженими психологами
-
11:50МОЗ оновило карантинні зони в Україні: де найсуворіші обмеження
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 травня
-
07:18Погода в Україні 10 травня: прогноз на понеділок
- 09 травня
-
21:48Нове дослідження показало, що ми надто багато часу проводимо у смартфонах
-
19:185 простих хитрощів, які допоможуть вам схуднути без зайвих зусиль
-
16:22Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:19Музичні новинки травня: плейлист нових хітів тижня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 травня
- 08 травня
-
21:52Go_A – Шум: слухайте крутий ремікс від української DJ NANA
-
18:19Ілон Маск назвав головну проблему безпілотних авто: що не влаштовує підприємця
-
15:17Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки
-
12:12Жінки цих знаків Зодіаку стають найкращими матерями
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 травня