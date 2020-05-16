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Цей напій з імбиру допоможе при мігрені

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Імбир - фото 1
Імбир / yogavedi

Імбир – ароматична рослина, яку використовують з давніх часів у кулінарних і лікувальних цілях.

Імбир містить гінгерол, активну речовину, яка має протизапальну, аналгетичну та антиоксидантну дію. Він також є багатим джерелом ефірних олій, вітамінів і амінокислот, які забезпечують організм найнеобхіднішими йому речовинами.

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Приготування імбирного напою не створить ніяких складнощів і не зажадає дорогих або важкодоступних інгредієнтів, ви можете купити все необхідне в найближчому магазині.

Складові:

  • 5 столових ложок свіжого імбиру (50 г)
  • 3 склянки води (750 мл)
  • сік ½ лимона
  • 2 столові ложки органічного бджолиного меду (50 г)
Цей напій з імбиру допоможе при мігрені - фото 260025
Цей напій з імбиру допоможе при мігрені

Як приготувати:

  1. Візьміть свіжий корінь імбиру, добре промийте і натріть на тертці. Потім закип'ятіть воду і додайте до неї імбир. Залиште відвар кипіти на слабкому вогні протягом двох хвилин, а потім зніміть з плити.
  2. Вичавіть в імбирний напій сік половини лимона і трохи часу по тому, коли відвар охолоне, додайте органічний бджолиний мед.
  3. Ви можете вживати цей напій теплим, хоча в холодному вигляді він не втрачає своїх корисних властивостей, тому його можна зберігати в холодильнику. Пийте дві або три чашки на день.

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Джерело: yogavedi
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