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Психологи назвали правила гармонійного спілкування з літніми батьками

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Спілкування - фото 1
Спілкування / family

Психолог розповіла, як домовитися з батьками у віці і пережити карантин у світі.

Знайти спільну мову з батьками непросто, особливо коли ви разом 24 години на добу. Але зайвих стресів на карантині можна уникнути, якщо взяти до уваги ці поради.

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"Перше – не намагайтеся виправити літню людину, ви просто витратите свій енергетичний ресурс", – розповіла психолог Наталія Підлісна. Перевиховати дорослих людей навіть з найкращих міркувань неможливо. Адже у них свої звички і свої життєві цінності, які шикувалися роками. Тому скільки б ви не сварилися, це не допоможе. Краще прийняти вибір дорослої людини.

З віком батьки можуть ставати сварливими – частіше ображаються і заводяться з пів оберту. Тут підійде друге правило. "Постарайтеся в конфлікті відразу міняти тему і згадуйте про той час, коли людина була задоволена собою, коли вона була молодою і впевненою в собі – їй відразу стане легше", – коментує психолог.

Третє – не намагайтеся будь-що там не було довести свою правоту і розтлумачити батькам, чому вони помиляються. Можна вийти в іншу кімнату або придумати привід, щоб закінчити розмову.

Психологи назвали правила гармонійного спілкування з літніми батьками - фото 404017

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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