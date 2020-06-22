Цей літній овоч корисний для печінки і серця

Літо в самому розпалі. А кабачок – овоч, який бажано готувати і їсти в сезон, коли в ньому найбільше вітамінів, мікро- і макроелементів.

У кабачках є вітаміни А, В1, В2, С, РР; калій; кальцій; магній; цинк; мідь; марганець; залізо; фосфор; натрій.

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Корисні властивості кабачків:

бета-каротин в складі кабачка позитивно впливає на стан шкіри і волосся, а також сприятливо позначається на зорі;

вживання кабачків сприяє нормалізації обміну води і солей в організмі;

пектин, що міститься в овочі, відповідає за швидке засвоєння, а також виведення холестерину і солей натрію;

включення в раціон кабачків сприяє виведенню жовчі, очищенню печінки і стимулювати її швидке відновлення після зловживання жирної і гострої їжі;

сприяє зниженню рівня холестерину в крові і зменшенню набряків;

овоч корисний для людей, що страждають серцево-судинними захворюваннями;

покращує моторну і секреторну функції шлунка і кишечника;

харчові волокна кабачка здатні вбирати і виводити з організму токсичні речовини;

завдяки поєднанню заліза і вітаміну С кабачки позитивно позначаються на здоров'ї людей, які страждають від анемії;

сік кабачка корисний для підвищення якості сну і поліпшення стану нервової системи.

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