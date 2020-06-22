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Цей літній овоч корисний для печінки і серця

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Кабачок - фото 1
Кабачок / segodnya

Літо в самому розпалі. А кабачок – овоч, який бажано готувати і їсти в сезон, коли в ньому найбільше вітамінів, мікро- і макроелементів.

У кабачках є вітаміни А, В1, В2, С, РР; калій; кальцій; магній; цинк; мідь; марганець; залізо; фосфор; натрій.

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Корисні властивості кабачків:

  • бета-каротин в складі кабачка позитивно впливає на стан шкіри і волосся, а також сприятливо позначається на зорі;
  • вживання кабачків сприяє нормалізації обміну води і солей в організмі;
  • пектин, що міститься в овочі, відповідає за швидке засвоєння, а також виведення холестерину і солей натрію;
  • включення в раціон кабачків сприяє виведенню жовчі, очищенню печінки і стимулювати її швидке відновлення після зловживання жирної і гострої їжі;
  • сприяє зниженню рівня холестерину в крові і зменшенню набряків;
  • овоч корисний для людей, що страждають серцево-судинними захворюваннями;
  • покращує моторну і секреторну функції шлунка і кишечника;
  • харчові волокна кабачка здатні вбирати і виводити з організму токсичні речовини;
  • завдяки поєднанню заліза і вітаміну С кабачки позитивно позначаються на здоров'ї людей, які страждають від анемії;
  • сік кабачка корисний для підвищення якості сну і поліпшення стану нервової системи.
Цей літній овоч корисний для печінки і серця - фото 411589

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Джерело: segodnya
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