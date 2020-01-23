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Цей харківський туалет визнали найкращим в Україні

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Туалет в парку імені Горького - фото 1
Туалет в парку імені Горького / nash.kharkiv

Громадський туалет у Харкові був визнаний найкращим туалетом в Україні за підсумками минулого року.

Відповідний конкурс проводив Музей історії туалетів.

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Зазначається, що вбиральня в парку імені Горького стала призером відразу у двох номінаціях: Інклюзивний туалет і Громадські вбиральні. Призеру вручили сертифікат і пам'ятну емблему Найкраща туалетна кімната BEST WC-2019.

"Чисті і доступні громадські туалети один з головних індикаторів цивілізованого суспільства. Це показує повагу до людини, а також позитивно впливає на розвиток туризму. Саме тому культуру гігієни в громадських туалетах треба підтримувати на високому рівні", – розповіли організатори проєкту. Зазначається, що протягом року організатори конкурсу побували більш ніж у 600 закладах у різних куточках України.

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Джерело: nash.kharkiv
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