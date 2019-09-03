Як виглядає найефектніший громадський туалет світу

Якщо ви вважаєте, що всі громадські вбиральні - це наче вхід до пекла, то цей туалет у Норвегії змусить вас змінити погляди на життя. Не всі готелі виглядають так розкішно!

Скандинавський регіон відомий свою природою, доброзичливими людьми та стильною архітектурою. Мало хто створює мінімалізм краще, аніж Норвегія, і це підтверджує особливо приголомшлива будівля...громадського туалету.

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Можна припустити, що саме тут звели справді найкрасивіший туалет у світі. Над ним попрацювали архітектори Маріт Юстін Хауген та Ден Зохар з Осло. До слова, розміщується громадська вбиральна у зоні відпочинку Уредпдассен (Ureddplassen), де навколо лише фіорди та море.

Lars Grimsby/Statensvegvesen

Lars Grimsby/Statensvegvesen

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