Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Як виглядає найефектніший громадський туалет світу

  • 58
Найкрасивіший туалет світу - фото 1
Найкрасивіший туалет світу / Lars Grimsby/Statensvegvesen

Якщо ви вважаєте, що всі громадські вбиральні - це наче вхід до пекла, то цей туалет у Норвегії змусить вас змінити погляди на життя. Не всі готелі виглядають так розкішно!

Скандинавський регіон відомий свою природою, доброзичливими людьми та стильною архітектурою. Мало хто створює мінімалізм краще, аніж Норвегія, і це підтверджує особливо приголомшлива будівля...громадського туалету.

І ще: Дизайнер поділився секретами, які освіжать ваш інтер'єр

Можна припустити, що саме тут звели справді найкрасивіший туалет у світі. Над ним попрацювали архітектори Маріт Юстін Хауген та Ден Зохар з Осло. До слова, розміщується громадська вбиральна у зоні відпочинку Уредпдассен (Ureddplassen), де навколо лише фіорди та море.

Lars Grimsby/Statensvegvesen - фото 352090
Lars Grimsby/Statensvegvesen
Lars Grimsby/Statensvegvesen - фото 352091
Lars Grimsby/Statensvegvesen
69_feet_under - фото 352092
69_feet_under
britthafsmo - фото 352093
britthafsmo
tommiver - фото 352094
tommiver
iamstraneus - фото 352095
iamstraneus

Читайте також: Оригінальні способи прикрасити житло до осені

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 611
Дівчина тижня: пишногруда Алекса Делланос, яка розбагатіла завдяки інтимним фото (18+)
  • 01 вересня, 19:30
  • 781
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1727400
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл