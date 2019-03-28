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Чому не варто брати з собою в туалет телефон

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"Безпечний" час перебування в туалеті 3-5 хвилин - фото 1
"Безпечний" час перебування в туалеті 3-5 хвилин / LongRoom.com

Велика кількість людей любить "розслабитися" з телефоном в руках. У цій начебто невинній звичці є свої мінуси.

По-перше, в туалеті використовувати телефон просто негігієнічно. Адже після "всіх дії" всі беруть телефон з собою, хоча раніше його тримали "брудними" руками.

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Як мінімум телефон треба буде протерти вологими спиртовими серветками. Хоча в багатьох джерелах написано протилежне, нібито туалет найбільш "чисте місце" в будинку і після дезінфекції там менше мікробів, ніж на клавіатурі комп'ютера.

По-друге, якщо ви берете з собою телефон, то збільшується час перебування "на троні". Пов'язано це з тим, що людина відволікається на смартфон і "не помічає", як проходить час. В результаті це позначається на здоров'ї, а саме: можуть виникнути захворювання прямої кишки (геморой), порушення кровообігу в малому тазі і нижніх кінцівках, може виникнути оніміння в ногах.

"Безпечний" час перебування в туалеті 3-5 хвилин. Тому залишайте краще телефон в кімнаті.

Чому не варто брати з собою в туалет телефон - фото 317523

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