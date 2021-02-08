Чому шкідлива їжа приносить задоволення і як з цим боротися

Погане самопочуття часто викликає бажання швидко з'їсти щось смачненьке і далеко не корисне. Чому це так працює і як навчитись тішити себе без заїдання стресу - читайте далі.

Морозна зима, пандемія, карантин – все це не найкраще позначається на самопочутті. Тому навіть традиційні обіцянки у стилі "Новий рік – новий я" швидко розбиваються об кригу загального хвилювання. Думки про дієти та здоровий спосіб життя викликають моральний супротив, але насправді правильний раціон та фізичні навантаження допомагають швидко впоратись з поганим настроєм.

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Зв'язок між психічний здоров'ям та харчуванням доволі очевидний, адже їжа впливає на низку механізмів в організмі, які відповідають за гормони та біологічні процеси. Але чомусь саме у не найкращі моменти життя люди частіше спробують заїсти стрес чимось солодким чи шкідливим. Хоч це і найгірший варіант, але так хочеться саме щось з високим вмістом жирів, цукру та солі.

Чому так відбувається? На це питання відповів керівник відділу харчування компанії Huel Джеймс Колліер в інтерв'ю Daily Star.

"Починаючи з того, чому ми їмо, говорить гормон голоду нашому мозку, що час шукати їду, адже наш шлунок порожній. Це відбувається шляхом стимулювання вивільнення дофаміну, нейромедіатора, який викликає позитивні відчуття задоволення. Ми всі знайомі з цими відчуттями, приміром, коли нарешті опиняємось у відпустці чи робимо важливу для себе покупку. Однак найважливіша роль дофаміну в організмі – спонукати нас їсти", – пояснює експерт.

Окрім цього, дофамін також змушує мозок пам'ятати, яким смачненьким був шоколадний тортик, тому й бажання його з'їсти виникає доволі часто. І не лише через смак, а й через прагнення знову отримати порцію хороших емоцій.

"Ось чому, коли ми відчуваємо стрес або сум, то шукаємо продукти, які принесуть нам найбільше задоволення", – наголошує Джеймс.

Як позбутись тяги заїдати стрес?

Експерт радить додати до свого раціону таку просту спецію, як куркуму. Річ у тому, що вона містить куркумін, який і підвищує рівень дофаміну. Тому доповнити звичайні страви чи навіть каву куркумою – гарна ідея для гарного настрою.

"І якщо ви розумієте, що надто час то тягнетесь до печива, коли ваше тіло прагне сплеску дофаміну, то варто переглянути свій раціон. Якщо обрати обід з високим вмістом білків та клітковини, то можна втримувати гормон голоду на нормальному рівні", – додав Джеймс Колліер.

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