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Як зміцнити організм перед весною: 4 способи
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Навесні людина особливо схильна до всіляких вірусних захворювань. Важливо заздалегідь подбати про своє здоров'я і зміцнення імунітету, ніж згодом витратити чимало коштів на ліки.
Поліпшити сон
Взимку в організмі більше виробляється мелатоніну: "гормону ночі", який і зумовлює сезонну зимову депресію. З приходом весни навпаки: дні стають яскравішими, а світловий день довшим, і у зв'язку з цим поліпшується настрій і підвищується фізична і розумова активність.
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Підтримувати водний баланс
Згідно з діючими рекомендаціями Європейського управління з безпеки харчових продуктів, адекватне добове споживання рідини становить 2 літри для жінок і 2,5 літра для чоловіків. Необхідно також пам'ятати, що добова потреба залежить від температури навколишнього середовища, фізіологічного стану і наявність фізичної активності.
Захищати шкіру
Взимку в розпал опалювального сезону повітря в приміщеннях дуже сухе (а вологість повітря має бути 60% і вище), тому наша шкіра дуже страждає від низької вологості навколишнього повітря. З приходом весни постарайтеся частіше бувати на свіжому повітрі і не забувайте пити воду.
Підвищити фізичну активність
Більше рухайтеся. З поліпшенням погоди намагайтеся більше рухатися на свіжому повітрі і активно займатися спортом. Це можуть бути піші прогулянки або походи, йога, рибалка, біг, їзда на велосипеді і навіть заняття садівництвом.
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