Цей доступний фрукт знижує рівень "поганого" холестерину

Науковці назвали доволі поширений та популярний фрукт, який допомагає боротись зі шкідливим холестерином. Його можна знайти у будь-якому магазині і не витратити кругленьку суму.

Британські науковці дійшли до висновку, що регулярне вживання яблук є простим і дуже ефективним способом знизити рівень "поганого" холестерину в крові. Саме він призводить до збільшення ризиків інфарктів та інсультів, адже погіршує стан артерій.

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А всього два яблука на день здатні відчутно покращити роботу серцево-судинної системи. І це підтверджує експеримент за участю 40 осіб, який тривав два місяці. Упродовж цього часу добровольці з'їдали по 2 фрукти щодня, а також здавали аналіз на холестерин.

Цей фрукт варто їсти регулярно

"Завдяки органічним з'єднанням в яблуках кількість нездорових артерій в організмі людей зменшилась на 4%. До того ж, судини стали більш гнучкими та менш напруженими", – діляться учені.

Тому візьміть за звичку влаштовувати перекус яблуками, але пам'ятайте, що їх варто їсти окремо від інших продуктів, щоб не отримати проблеми зі шлунком.

Цей фрукт варто їсти регулярно

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