Це зовсім не те, чим здається: фото тревел-блогера, які вражають

Відомий фотограф побував в Ісландії, де зумів зробити ефектні кадри справді темних пейзажів. Дивлячись на ці знімки, не одразу розумієш, що саме на них зображено. Зацініть!

Знайомтесь, Альберт Дрос (Albert Dros) – 33-річний популярний тревел-фотограф, роботи якого публікують такі відомі видання, як Time, Huffington Post, Daily Mail, National Geographic та багато інших. А все тому, що його любов до пейзажної фотографії перейшла на новий рівень, і кожен кадр Альберт змушує затримати погляд та затамувати дихання. Нещодавно він фотографував текстуру пляжів з чорного піску в Ісландії.

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"Інколи мені цікаво, хто саме художник: природа чи фотограф? Я думаю, це поєднання обох. Природа скрізь створює мистецтво. Фотографу залишається побачити та зафіксувати його. Це колекція піщаних текстур, знятих на чорних пляжах Ісландії. Ці брижі виникають під час відливу та створюють справжнє "море текстур", – ділиться Альберт. Тепер ви точно знаєте, що зображено на цих кадрах.

Джерело фото: albertdros.com

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