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Це зовсім не те, чим здається: фото тревел-блогера, які вражають

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Чорні пляжі Ісландії - фото 1
Чорні пляжі Ісландії / albertdros.com

Відомий фотограф побував в Ісландії, де зумів зробити ефектні кадри справді темних пейзажів. Дивлячись на ці знімки, не одразу розумієш, що саме на них зображено. Зацініть!

Знайомтесь, Альберт Дрос (Albert Dros) – 33-річний популярний тревел-фотограф, роботи якого публікують такі відомі видання, як Time, Huffington Post, Daily Mail, National Geographic та багато інших. А все тому, що його любов до пейзажної фотографії перейшла на новий рівень, і кожен кадр Альберт змушує затримати погляд та затамувати дихання. Нещодавно він фотографував текстуру пляжів з чорного піску в Ісландії.

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"Інколи мені цікаво, хто саме художник: природа чи фотограф? Я думаю, це поєднання обох. Природа скрізь створює мистецтво. Фотографу залишається побачити та зафіксувати його. Це колекція піщаних текстур, знятих на чорних пляжах Ісландії. Ці брижі виникають під час відливу та створюють справжнє "море текстур", – ділиться Альберт. Тепер ви точно знаєте, що зображено на цих кадрах.

Це зовсім не те, чим здається: фото тревел-блогера, які вражають - фото 371489

Це зовсім не те, чим здається: фото тревел-блогера, які вражають - фото 371490

Це зовсім не те, чим здається: фото тревел-блогера, які вражають - фото 371491

Це зовсім не те, чим здається: фото тревел-блогера, які вражають - фото 371492

Це зовсім не те, чим здається: фото тревел-блогера, які вражають - фото 371493

Це зовсім не те, чим здається: фото тревел-блогера, які вражають - фото 371494

Це зовсім не те, чим здається: фото тревел-блогера, які вражають - фото 371495

Це зовсім не те, чим здається: фото тревел-блогера, які вражають - фото 371496

Джерело фото: albertdros.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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