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Під наглядом диких звірів: у Великобританії відкрили незвичайний готель

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З вітальні можна спостерігати за хижаками - фото 1
З вітальні можна спостерігати за хижаками

Готель-заповідник Port Lympne дає гостям унікальну можливість ночувати під наглядом справжніх хижаків. Тішить те, що кожен з гостей залишаються у цілковитій безпеці.

Для цього на території заповідника побудували три гостьових будинки: біля одного з них мешкає сімейство левів, а поруч з двома іншими будинками живіть тигри та вовки. Для спостереження за хижаками у кожній кімнаті, включаючи ванну, розташовані панорамні вікна.

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Наприклад, оселившись в гостьовому будинку, можна познайомитися з Адрасом і Удрікою – парою дорослих левів, у яких в травні цього року з'явилося троє дитинчат.

Під наглядом диких звірів: у Великобританії відкрили незвичайний готель - фото 369990

Під наглядом диких звірів: у Великобританії відкрили незвичайний готель - фото 369991

Під наглядом диких звірів: у Великобританії відкрили незвичайний готель - фото 369992

Під наглядом диких звірів: у Великобританії відкрили незвичайний готель - фото 369993

Port Lympne займається поверненням диких тварин, які розводяться у неволі, в заповідники по всьому світу. На сайті заповідника вказується, що фонд продовжує роботу завдяки відвідувачам парку й орендарям гостьових будинків.

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Джерело: aspinallfoundation
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