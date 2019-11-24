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Під наглядом диких звірів: у Великобританії відкрили незвичайний готель
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Готель-заповідник Port Lympne дає гостям унікальну можливість ночувати під наглядом справжніх хижаків. Тішить те, що кожен з гостей залишаються у цілковитій безпеці.
Для цього на території заповідника побудували три гостьових будинки: біля одного з них мешкає сімейство левів, а поруч з двома іншими будинками живіть тигри та вовки. Для спостереження за хижаками у кожній кімнаті, включаючи ванну, розташовані панорамні вікна.
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Наприклад, оселившись в гостьовому будинку, можна познайомитися з Адрасом і Удрікою – парою дорослих левів, у яких в травні цього року з'явилося троє дитинчат.
Port Lympne займається поверненням диких тварин, які розводяться у неволі, в заповідники по всьому світу. На сайті заповідника вказується, що фонд продовжує роботу завдяки відвідувачам парку й орендарям гостьових будинків.
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