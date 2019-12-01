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Як у Гаррі Поттері: британці відкрили готель у двоповерховому автобусі

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Ніч у готелі обійдеться у 150 євро - фото 1
Ніч у готелі обійдеться у 150 євро

В Уельсі, в долині Тейфі, працює готель, облаштований у відреставрованому двоповерховому автобусі 1964 року випуску. Одночасно в ньому можуть жити до шести осіб.

На першому поверсі автобуса-готелю розташовані вітальня і кухня з газовою плитою, духовкою, раковиною, набором всього необхідного посуду.

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На другому поверсі – два окремі номери. Піднятися наверх туристи можуть вузькими сходами, такими ж, як і у всіх англійських двоповерхових автобусах.

У номерах стоять двоспальні ліжка, є вбудовані шафки і столики, в кожній кімнаті свій санвузол і мініпральня. Душові в готелі не передбачені: вони розташовані на території ферми, де стоїть сам автобус. Також для туристів відкрита тераса, з якої можна помилуватися місцевим ландшафтом.

Як у Гаррі Поттері: британці відкрили готель у двоповерховому автобусі - фото 371401

Як у Гаррі Поттері: британці відкрили готель у двоповерховому автобусі - фото 371402

Як у Гаррі Поттері: британці відкрили готель у двоповерховому автобусі - фото 371403

Ніч у незвичайному готелі обійдеться у 129 фунтів (близько 150 євро).

Ми ж нагадаємо, що такі готелі відкривають не вперше. Наприклад, йорданець відкрив найменший готель у світі в антикварному Volkswagen Beetle.

Як у Гаррі Поттері: британці відкрили готель у двоповерховому автобусі - фото 371404

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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