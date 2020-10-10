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Це заняття може продовжити ваше життя на 8 років

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Велопрогулка - фото 1
Велопрогулка / pixy

Дослідники з'ясували, що люди, які зіткнулися з діабетом 2-го типу, мають набагато меншу тривалість життя незалежно від свого віку.

Доктор Грег О'Ніл розповідає, що діабет може забрати у людини приблизно 8,5 років життя. Команда вчених провела детальний аналіз, який показав, що до 2034 року 44,1 мільйона людей зіткнутися з цією проблемою.

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Варто відзначити, що це захворювання 4-а за значущістю причина смерті людей у ​​віці від 45 до 64. Щоб уникнути таких наслідків, Грег О'Ніл рекомендує знайти час для одного корисного заняття: їзди на велосипеді.

Він упевнений в тому, що таке фізичне навантаження дозволить вашому організму залишатися здоровим, не вимагаючи при цьому занадто багато часу. Доктор також процитував роботу Мартіна Расмуссена. У ній говориться, що люди, які регулярно катаються на велосипеді, мають набагато менше шансів захворіти на діабет. Семи годин їзди на тиждень буде достатньо для підтримки здорового способу життя, впевнені фахівці.

Велосипед - фото 429642
Велосипед

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Джерело: webmd
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