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Тут спекотно: Емілі Ратажковскі показала форми у купальнику

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Ратажковскі у купальнику - фото 1
Ратажковскі у купальнику / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі похизувалась струнким тілом у бікіні, нагадавши, що літо продовжується.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише працювати над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 20 млн осіб, а все тому, що вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Емілі, яка зовсім не соромиться демонструвати свої форми, вирішила нагадати, що літо не обов'язково закінчилось. Тому модель опублікувала звабливе фото у купальнику власної лінійки, який обіцяє стати новим трендом наступного сезону.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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