Подруга "Залізної людини" Гвінет Пелтроу вразила новою фотосесією

Популярна акторка Гвінет Пелтроу потішила прихильників сонячною зйомкою для видання WSJ. Magazine.

46-річна американська акторка та співачка Гвінет Пелтроу несподівано прикрасила обкладинку WSJ. Magazine, показавши, що може дати фору навіть молоді. Перші сонячні фото білявка розмістила на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 4,9 млн підписників. Фанати одразу ж оцінили не лише чарівність зірки, а й її фігуру. Що й казати, подруга "Залізної людини" має свої секрети чудового вигляду.

І ще: Забула білизну: Кім Кардашян знову в центрі обговорень

Гортайте галерею:

Читайте також: Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня