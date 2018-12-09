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Подруга "Залізної людини" Гвінет Пелтроу вразила новою фотосесією

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Гвінет Пелтроу в фотосесії для WSJ. Magazine - фото 1
Гвінет Пелтроу в фотосесії для WSJ. Magazine / instagram.com/gwynethpaltrow

Популярна акторка Гвінет Пелтроу потішила прихильників сонячною зйомкою для видання WSJ. Magazine.

46-річна американська акторка та співачка Гвінет Пелтроу несподівано прикрасила обкладинку WSJ. Magazine, показавши, що може дати фору навіть молоді. Перші сонячні фото білявка розмістила на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 4,9 млн підписників. Фанати одразу ж оцінили не лише чарівність зірки, а й її фігуру. Що й казати, подруга "Залізної людини" має свої секрети чудового вигляду.

І ще: Забула білизну: Кім Кардашян знову в центрі обговорень

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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