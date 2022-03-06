"Це війна, яка сіє смерть": Папа Римський прокоментував "операцію" Росії

Папа Римський підкреслив, що в Україні війна, яка сіє смерть

Нам здається, що уже майже не залишається людей, які переконані у тому, що відбувається "військова операція" Росії в Україні. За винятком самих росіян і дружніх країн. Свою думку висловив також Папа Римський.

Він заявив, що Росія аж ніяк не проводить "спеціальну військову операцію". Натомість, цитує понтифіка Reuters, Україна потерпає від справжнісінької війни.

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В Україні течуть ріки крові та сліз. Це не просто "військова операція", а війна, яка сіє смерть, руйнування та нещастя, – наголосив він у недільному зверненні на Площі святого Петра.

Задля справедливості додамо, що Папа Римський не засуджував прямо Росію за вторгнення на територію України. Натомість він вкотре закликав до миру, перемовин і створення гуманітарних коридорів.

Крім того, він додав, що два римо-католицькі кардинали відправилися до України. Їхня місія – допомогти тим, хто потребує цього під час війни в країні.

Зауважимо, що цього разу на недільний виступ понтифіка зібралося значно більше людей, ніж зазвичай. Дехто тримав прапори миру, а також стяги України.

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