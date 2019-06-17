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Це важливо: у ДСНС оголосили попередження про погоду
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Рятувальники розповіли про різку зміну погодних умов у кількох областях країни, а також їх наслідки. Детальніше про негоду читайте далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що 17 червня, у понеділок, на окремих територіях України різко погіршить погода.
Більше: Яку погоду очікувати 17 червня: прогноз по містах
"17 червня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.
Через це на річках басейну Дністра і Сяну на Львівщині підійметься рівень води, сформуються локальні паводки та можлива поява схилового стоку. Також на українській ділянці Дунаю біля м. Вилкове підйом рівня води втримається на небезпечній позначці, тому низинні ділянки рівня можуть бути підтопленими.
Водночас, 17 червня по всій території країни втримається надзвичайна пожежна небезпека найвищого класу.
Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- Заїжджати автомобілем до лісу;
- Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- Створювати смітники та спалювати відходи;
- Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.
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