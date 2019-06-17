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Яку погоду очікувати 17 червня: прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

17 червня погода в Україні не зазнає відчутних змін, однак опадів у вигляді дощів з грозами побільшає. Детальніше про погоду в країні сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 червня, у понеділок, по всій країні втримається спекотна погода. Місцями короткочасні грозові дощі пройдуть на заході та півночі країни. Середня температура вдень коливатиметься від +23 у західних областях до +32 на півдні.

У Києві 17 червня також дощитиме, повітря вдень прогріється до 28+30.

Прогноз погоди на 17 червня у містах України:

Яку погоду очікувати 17 червня: прогноз по містах - фото 334711
  • Ужгород +27+29
  • Львів +23+25
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +28+30
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +30+32
  • Херсон +30+32
  • Полтава +27+29
  • Суми +27+29
  • Харків +27+29
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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