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Яку погоду очікувати 17 червня: прогноз по містах
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17 червня погода в Україні не зазнає відчутних змін, однак опадів у вигляді дощів з грозами побільшає. Детальніше про погоду в країні сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 червня, у понеділок, по всій країні втримається спекотна погода. Місцями короткочасні грозові дощі пройдуть на заході та півночі країни. Середня температура вдень коливатиметься від +23 у західних областях до +32 на півдні.
У Києві 17 червня також дощитиме, повітря вдень прогріється до 28+30.
Прогноз погоди на 17 червня у містах України:
- Ужгород +27+29
- Львів +23+25
- Чернівці +24+26
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +25+27
- Рівне +25+27
- Луцьк +25+27
- Вінниця +27+29
- Хмельницький +25+27
- Житомир +27+29
- Чернігів +28+30
- Черкаси +28+30
- Миколаїв +29+31
- Одеса +30+32
- Херсон +30+32
- Полтава +27+29
- Суми +27+29
- Харків +27+29
- Дніпро +28+30
- Запоріжжя +29+31
- Донецьк +28+30
- Луганськ +27+29
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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