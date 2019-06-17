Яку погоду очікувати 17 червня: прогноз по містах

17 червня погода в Україні не зазнає відчутних змін, однак опадів у вигляді дощів з грозами побільшає. Детальніше про погоду в країні сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 червня, у понеділок, по всій країні втримається спекотна погода. Місцями короткочасні грозові дощі пройдуть на заході та півночі країни. Середня температура вдень коливатиметься від +23 у західних областях до +32 на півдні.

У Києві 17 червня також дощитиме, повітря вдень прогріється до 28+30.

Прогноз погоди на 17 червня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +23+25

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +27+29

Хмельницький +25+27

Житомир +27+29

Чернігів +28+30

Черкаси +28+30

Миколаїв +29+31

Одеса +30+32

Херсон +30+32

Полтава +27+29

Суми +27+29

Харків +27+29

Дніпро +28+30

Запоріжжя +29+31

Донецьк +28+30

Луганськ +27+29

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