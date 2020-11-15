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Це простий продукт продовжує тривалість життя

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Чому корисно їсти перець чилі - фото 1
Чому корисно їсти перець чилі

Ні для кого не таємниця, що правильне харчування є дуже важливим фактором для здоров'я. Експерти розповіли, що додати до раціону, щоб продовжити молодість..

Дослідники з Американської кардіологічної асоціації (AHA) дійшли до висновку, що регулярне вживання деяких продуктів дозволяє зменшити ризики небезпечних захворювань та збільшити тривалість життя. Такий суперфудом виявився перець чилі.

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Учені проаналізували понад 4 тисячі наукових робіт, які досліджували вплив перцю чилі на людський організм. Цей доступний продукт дозволяв відчутно знизити ризики смерті через важкі хвороби.

Це простий продукт продовжує тривалість життя - фото 435160

"Люди, які регулярно їли чилі, зменшували власні ризики передчасної смерті від серцево-судинних захворювань на 26%, від раку 23%. Ризики смерті з інших причин на 25% у порівнянні з тими, хто взагалі не їсть цей овоч або їсть рідко", – наголошують експерти.

Чому перець чилі має такі властивості? Річ у тому, що він містить чимало антиоксидантів, які не дозволяють розвиватись запальним процесам в організмі, а також дозволяє стабілізувати рівень цукру в крові.

Це простий продукт продовжує тривалість життя - фото 435161

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Джерело: medikforum
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