Це простий продукт продовжує тривалість життя

Ні для кого не таємниця, що правильне харчування є дуже важливим фактором для здоров'я. Експерти розповіли, що додати до раціону, щоб продовжити молодість..

Дослідники з Американської кардіологічної асоціації (AHA) дійшли до висновку, що регулярне вживання деяких продуктів дозволяє зменшити ризики небезпечних захворювань та збільшити тривалість життя. Такий суперфудом виявився перець чилі.

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Учені проаналізували понад 4 тисячі наукових робіт, які досліджували вплив перцю чилі на людський організм. Цей доступний продукт дозволяв відчутно знизити ризики смерті через важкі хвороби.

"Люди, які регулярно їли чилі, зменшували власні ризики передчасної смерті від серцево-судинних захворювань на 26%, від раку – 23%. Ризики смерті з інших причин – на 25% у порівнянні з тими, хто взагалі не їсть цей овоч або їсть рідко", – наголошують експерти.

Чому перець чилі має такі властивості? Річ у тому, що він містить чимало антиоксидантів, які не дозволяють розвиватись запальним процесам в організмі, а також дозволяє стабілізувати рівень цукру в крові.

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