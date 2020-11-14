Чотири натуральних продукти, які розріджують кров

На тлі деяких захворювань, зокрема коронавірусу, може виникнути підвищене згортання крові, а це загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям. Щоб цього не трапилося, варто запам'ятати, які натуральні продукти покращують кровообіг.

Куркума

У цій спеції міститься куркумін, речовина, що має протизапальні і антикоагулянтні властивості. Дослідження довели, що щоденний прийом куркуми може перешкоджати згущенню крові.

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Кориця

Її часто використовують як пряність, не підозрюючи наскільки вона корисна для здоров'я. Кориця містить антикоагулянт, тому її часте вживання знижує тиск, знімає запальні процеси в організмі, а також розріджує кров.

Імбир

Цей продукт корисний при підвищеному згортанні крові, тому що він чудово покращує її циркуляцію в судинах, знижуючи ризик утворення тромбів. А ще імбир часто використовують для лікування простудних захворювань і для нормалізації травлення.

Морська капуста

Якщо ви давно хотіли, але ніяк не наважувалися ввести в свій раціон морську капусту, то зараз саме час. Морська капуста ще один продукт корисний для крові. У ній міститься такий компонент як йод. Завдяки його впливу на в'язкість крові, підвищується тонус судинної системи.

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