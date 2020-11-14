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Чоловік втратив смак через COVID-19 та влаштував собі челендж брутальною їжею: відео
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Усі ми знаємо, що один зі симптомів COVID-19 – втрата нюху та смаку. Але мало кому спадало на думку використати це для того, аби влаштувати своєму організмові своєрідний челендж. Наш новий герой, власне, вирішив втрату нюху та смаку перетворити на перевагу!
У Рассела Доннеллі, 30-річного бармена й амбіційного актора, який мешкає у Джерсі-Сіті, кілька днів тому виявили COVID-19. "Мій єдиний симптом полягає в тому, що я не можу відчути смак і запах. Окрім цього, я почуваюся відмінно, – сказав він BuzzFeed. – Ця друга хвиля – це не жарт, і я, чесно кажучи, один із щасливчиків".
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Рассел зайнявся новим хобі, самоізолювавшись. Хобі, яке назбирало понад 12 мільйонів переглядів на TikTok. "Мій приятель не повірив мені, що я не можу відчувати смаки, і сказав: "З'їси неприємне лайно", і я сказав: "Ну добре".
"Цибулю я трохи відчував у пазухах, але в основному нічого", – сказав він. "Часникова паста була найпростішою. Насправді я пару раз робив лимонний сік, і якщо я тримаю його в роті протягом тривалого періоду часу, мій рот неначе зморщується так, як під час смакування чогось кислого, але смаку немає. Тіло все ще реагує хімічно. Це так, наче смакові рецептори вимкнені".
І у своєму останньому відео "тесту на смак" він поставив купку васабі посеред "Орео". Він не міг розсмакувати, але він, певно, щось відчув.
Попри свою грайливу вдачу на TikTok, Рассел був непохитний у тому, щоб повідомити про важливість носіння маски та сприйняття коронавірусу серйозно. "Кожному, хто вважає, що COVID – підробка чи не настільки поганий, просто знайте, що мені пощастило, що я маю лише цей симптом, – сказав він. – Мені пощастило, що я можу зрозуміти свою особисту ситуацію, але в цілому до цього вірусу не слід ставитись легковажно, оскільки він справді смертельний. Я молодий і не маю попередніх умов".
Зауважимо, що певні симптоми тривають місяці після первинного діагнозу коронавірусу, – одними із них є втрата смаку та запаху. "Я трохи нервуюся з приводу того, що смак не повертається, але всі пропонують речі, щоб пришвидшити цей процес", – сказав Рассел.
"Молюсь за всіх інших, чиї симптоми гірші за мої, – сказав він. – Також постійно думаючи про тих, кого ми втратили, і дякуючи за моє благословення".
*якщо не бачите відео – вимкніть, будь ласка, AdBlock
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