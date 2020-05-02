Це приємне заняття робить тренування ефективнішими

Науковці розповіли, як просто займатись спортом ефективніше. Вам сподобається!

Експерти з Університету Брунеля організували експеримент, щоб визначити, як прослуховування різних записів впливає на мозок людей. Для дослідження було запрошено 24 людей, які у будь-якому темпі мали пробігти 400 метрів.

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Усіх піддослідних розділили на 3 команди: у першій учасники слухали трек Pharrell Williams Happy, у другій подкаст "TED", а третя зосереджувалась на пробіжці у тиші. Паралельно медики аналізували мозкові хвилі, а також самопочуття бігунів.

Виявилось, що саме прослуховування музики не просто покращувало настрій піддослідних, а й робило тренування ефективнішими. Подібний, але слабший ефект прослідковували у дискусіях TED.

Що покращує настрій та ефективність тренувань

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